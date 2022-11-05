05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Нижневартовске рыбаки ловят рыбу на тонком льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зимняя рыбалка, рыбак, рыбалка, лед, тобол зимой
По данным спасателей прочным считается лед толщиной не менее десяти сантиметров Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров. Видео с рыбалки опубликовано в группе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Бесстрашные югорские рыбаки. Осенью и весной они постоянно превращаются в экстремалов, а все ради рыбы», — подписал автор поста с видеозаписью.

В муниципалитетах округа предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед, с жителями проводится разъяснительная работа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рыбаки также выходили на опасную рыбалку.

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В Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров. Видео с рыбалки опубликовано в группе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Бесстрашные югорские рыбаки. Осенью и весной они постоянно превращаются в экстремалов, а все ради рыбы», — подписал автор поста с видеозаписью. В муниципалитетах округа предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед, с жителями проводится разъяснительная работа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рыбаки также выходили на опасную рыбалку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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