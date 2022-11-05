В Нижневартовске рыбаки ловят рыбу на тонком льду. Видео

06 ноября 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

По данным спасателей прочным считается лед толщиной не менее десяти сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров. Видео с рыбалки опубликовано в группе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Бесстрашные югорские рыбаки. Осенью и весной они постоянно превращаются в экстремалов, а все ради рыбы», — подписал автор поста с видеозаписью. В муниципалитетах округа предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед, с жителями проводится разъяснительная работа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рыбаки также выходили на опасную рыбалку.

В Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров. Видео с рыбалки опубликовано в группе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Бесстрашные югорские рыбаки. Осенью и весной они постоянно превращаются в экстремалов, а все ради рыбы», — подписал автор поста с видеозаписью. В муниципалитетах округа предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед, с жителями проводится разъяснительная работа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рыбаки также выходили на опасную рыбалку.