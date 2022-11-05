По данным спасателей прочным считается лед толщиной не менее десяти сантиметров
В Нижневартовске (ХМАО) рыбаки выходят на тонкий лед. По их словам, толщина льда около пяти сантиметров, а по данным спасателей он считается прочным при толщине от десяти сантиметров. Видео с рыбалки опубликовано в группе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
«Бесстрашные югорские рыбаки. Осенью и весной они постоянно превращаются в экстремалов, а все ради рыбы», — подписал автор поста с видеозаписью.
В муниципалитетах округа предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед, с жителями проводится разъяснительная работа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рыбаки также выходили на опасную рыбалку.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney