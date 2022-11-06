06 ноября 2022

Еврокомиссар Вархели: Украине потребуются годы для вступления в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет больше двух лет, считает Оливер Вархели Фото:

Потребуются годы, чтобы Украина смогла вступить в Евросоюз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели немецкой газете Welt am Sonntag.

«Вся подготовка к вступлению Украины в Евросоюз, скорее всего, займет больше года или двух, учитывая масштабную работу, которая необходима для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и других важных областях политики. Украина стремится к ускорению работы для быстрого продвижения реформ», — передает ТАСС слова Оливера Вархели.

По словам еврокомиссара, не все семь реформ могут быть выполнены быстро. График начала переговоров «согласовать невозможно», уточнил он.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина намерена вступить в Евросоюз к концу следующего года. «Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — отметила Стефанишина.

Ранее URA.RU писало, что МИД Украины запугивал Европу для вступления в ЕС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае затягивания выдачи статуса кандидата будут приняты ответные меры.

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Потребуются годы, чтобы Украина смогла вступить в Евросоюз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели немецкой газете Welt am Sonntag. «Вся подготовка к вступлению Украины в Евросоюз, скорее всего, займет больше года или двух, учитывая масштабную работу, которая необходима для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и других важных областях политики. Украина стремится к ускорению работы для быстрого продвижения реформ», — передает ТАСС слова Оливера Вархели. По словам еврокомиссара, не все семь реформ могут быть выполнены быстро. График начала переговоров «согласовать невозможно», уточнил он. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина намерена вступить в Евросоюз к концу следующего года. «Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — отметила Стефанишина. Ранее URA.RU писало, что МИД Украины запугивал Европу для вступления в ЕС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае затягивания выдачи статуса кандидата будут приняты ответные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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