06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Международный инструктор провел в ЯНАО курсы военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Участники курсов проходили двухдневное обучение Фото:

В Салехарде (ЯНАО) международный тренер Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Об этом инструктор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Провел курс специальной подготовки в г. Салехард. Выражаем огромную благодарность организаторам», — написал Ряузов.

Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений.

Ранее сообщалось, что Ряузов приедет в Салехард. Это один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием, стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Ряузов проводил семинары по специальной подготовке в европейских странах.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Салехарде (ЯНАО) международный тренер Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Об этом инструктор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Провел курс специальной подготовки в г. Салехард. Выражаем огромную благодарность организаторам», — написал Ряузов. Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений. Ранее сообщалось, что Ряузов приедет в Салехард. Это один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием, стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Ряузов проводил семинары по специальной подготовке в европейских странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...