Международный инструктор провел в ЯНАО курсы военной подготовки

В Салехарде (ЯНАО) международный тренер Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Об этом инструктор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Провел курс специальной подготовки в г. Салехард. Выражаем огромную благодарность организаторам», — написал Ряузов.
Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений.
Ранее сообщалось, что Ряузов приедет в Салехард. Это один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием, стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Ряузов проводил семинары по специальной подготовке в европейских странах.
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