Международный инструктор провел в ЯНАО курсы военной подготовки

07 ноября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Участники курсов проходили двухдневное обучение Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) международный тренер Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Об этом инструктор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Провел курс специальной подготовки в г. Салехард. Выражаем огромную благодарность организаторам», — написал Ряузов. Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений. Ранее сообщалось, что Ряузов приедет в Салехард. Это один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием, стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Ряузов проводил семинары по специальной подготовке в европейских странах.

В Салехарде (ЯНАО) международный тренер Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Об этом инструктор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Провел курс специальной подготовки в г. Салехард. Выражаем огромную благодарность организаторам», — написал Ряузов. Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений. Ранее сообщалось, что Ряузов приедет в Салехард. Это один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием, стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Ряузов проводил семинары по специальной подготовке в европейских странах.