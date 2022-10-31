Международный тренер из Москвы проведет в ЯНАО курсы военной подготовки

5 и 6 ноября в Салехарде пройдут мастер-классы по владению оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Известный инструктор из Москвы Денис Ряузов научит жителей Салехарда (ЯНАО) владеть холодным оружием и оказывать первую помощь. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев.

«С целью повышения качества подготовки ребят, изъявивших желание пройти курсы начальной военной подготовки, организован приезд из Москвы эксперта, руководителя Международного центра профессиональной подготовки „Волк“, шеф-инструктора Дениса Ряузова», — рассказал народный избранник.

Ряузов один из топовых российских инструкторов в области личной безопасности, рукопашного и ножевого боя, обращения с оружием. Стаж его инструкторской деятельности более 20 лет. Он проводил семинары по специальной подготовке в Германии, Израиле, Швейцарии и других европейских странах. Также он известен как автор ряда публикаций в специализированных изданиях и разработчик методики комплексной подготовки бойцов групп быстрого реагирования и инкассации.

За два дня «курсантов» НВП научат владению длинноствольным и холодным оружием. Также они узнают о тактике взаимодействия в составе подразделений и пройдут курс тактической медицины — оказанию первой помощи в условиях ведения боевых действий. «На курсах спецподготовки я надеюсь получить комплекс практических навыков, которые в случае моего участия в СВО, позволят не тратить много времени на подготовку и быстро встать в строй», — подчеркнул Арефьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на курсах начальной военной подготовки учат обращаться с оружием, ползать и копать окопы. В группе занимаются 15 человек.