Челябинская область на 33 месте в рейтинге доступности аренды жилья

07 ноября 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Для аренды квартиры в регионе доход семьи должен быть около 80 тысяч в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область заняла 33 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Данные приводит РИА Рейтинг. «Челябинская область — 33 место. Доля семей, которым в 2022 году доступна возможность арендовать квартиру составляет 39, 5 процента», — говорится в исследовании. Доход семьи при этом должен быть не менее 76, 9 тысяч рублей. Для расчета использовались доходы и расходы среднестатистической семьи с двумя детьми и стоимость аренды двухкомнатной квартиры в регионах. Челябинская область находится в первой половине списка, между Томской (32 место) и Воронежской (34 место) областями. Лидером рейтинга (1 место) стал ЯНАО.

Челябинская область заняла 33 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Данные приводит РИА Рейтинг. «Челябинская область — 33 место. Доля семей, которым в 2022 году доступна возможность арендовать квартиру составляет 39, 5 процента», — говорится в исследовании. Доход семьи при этом должен быть не менее 76, 9 тысяч рублей. Для расчета использовались доходы и расходы среднестатистической семьи с двумя детьми и стоимость аренды двухкомнатной квартиры в регионах. Челябинская область находится в первой половине списка, между Томской (32 место) и Воронежской (34 место) областями. Лидером рейтинга (1 место) стал ЯНАО.