Челябинская область на 33 месте в рейтинге доступности аренды жилья

Челябинская область заняла 33 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Данные приводит РИА Рейтинг.
«Челябинская область — 33 место. Доля семей, которым в 2022 году доступна возможность арендовать квартиру составляет 39, 5 процента», — говорится в исследовании. Доход семьи при этом должен быть не менее 76, 9 тысяч рублей. Для расчета использовались доходы и расходы среднестатистической семьи с двумя детьми и стоимость аренды двухкомнатной квартиры в регионах.
Челябинская область находится в первой половине списка, между Томской (32 место) и Воронежской (34 место) областями. Лидером рейтинга (1 место) стал ЯНАО.
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