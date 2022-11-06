06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Челябинская область на 33 месте в рейтинге доступности аренды жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, дверь, замок, жилье, новоселье, ключи от квартир, ключи в двери
Для аренды квартиры в регионе доход семьи должен быть около 80 тысяч в месяц Фото:

Челябинская область заняла 33 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Данные приводит РИА Рейтинг.

«Челябинская область — 33 место. Доля семей, которым в 2022 году доступна возможность арендовать квартиру составляет 39, 5 процента», — говорится в исследовании. Доход семьи при этом должен быть не менее 76, 9 тысяч рублей. Для расчета использовались доходы и расходы среднестатистической семьи с двумя детьми и стоимость аренды двухкомнатной квартиры в регионах.

Челябинская область находится в первой половине списка, между Томской (32 место) и Воронежской (34 место) областями. Лидером рейтинга (1 место) стал ЯНАО.

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Челябинская область заняла 33 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Данные приводит РИА Рейтинг. «Челябинская область — 33 место. Доля семей, которым в 2022 году доступна возможность арендовать квартиру составляет 39, 5 процента», — говорится в исследовании. Доход семьи при этом должен быть не менее 76, 9 тысяч рублей. Для расчета использовались доходы и расходы среднестатистической семьи с двумя детьми и стоимость аренды двухкомнатной квартиры в регионах. Челябинская область находится в первой половине списка, между Томской (32 место) и Воронежской (34 место) областями. Лидером рейтинга (1 место) стал ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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