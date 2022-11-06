Вучич сравнил «сражение за Херсон» со Сталинградской битвой

Президент Сербии Вучич: возможная «битва за Херсон» будет решающей в спецоперации РФ

07 ноября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Александр Вучич считает, что сражение в Херсоне станет поворотным этапом спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александр Вучич считает, что сражение за Херсон, где складывается самая сложная ситуация, станет поворотным этапом спецоперации на Украине, таким же важным, как Сталинградская битва во время Великой Отечественной войны. Об этом Вучич заявил в интервью на телеканале Pink. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в спецоперации на Украине — битва за Херсон. В ней обе страны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — цитирует Александр Вучича издание ТАСС. По мнению президента Сербии, страны Запада будут использовать сражение за Херсон как ключевое событие в спецоперации. При этом Вучич считает, что при любом исходе битвы глобальные проблемы будут повсюду. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести мирных жителей с Херсона для сохранения их жизней. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация территорий и защита мирного населения Донбасса.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что сражение за Херсон, где складывается самая сложная ситуация, станет поворотным этапом спецоперации на Украине, таким же важным, как Сталинградская битва во время Великой Отечественной войны. Об этом Вучич заявил в интервью на телеканале Pink. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в спецоперации на Украине — битва за Херсон. В ней обе страны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — цитирует Александр Вучича издание ТАСС. По мнению президента Сербии, страны Запада будут использовать сражение за Херсон как ключевое событие в спецоперации. При этом Вучич считает, что при любом исходе битвы глобальные проблемы будут повсюду. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести мирных жителей с Херсона для сохранения их жизней. Украинские военные также усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация территорий и защита мирного населения Донбасса.