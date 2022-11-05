Власти Херсона: украинские боевики усилили обстрелы региона

06 ноября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь готовят наступление на Херсонскую область, заявил Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале. «[Военнослужащие Украины] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал Стремоусов. Ранее Стремоусов заявлял, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным. ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Там сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все население Херсона. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.

Украинские военнослужащие усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале. «[Военнослужащие Украины] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал Стремоусов. Ранее Стремоусов заявлял, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным. ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Там сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все население Херсона. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.