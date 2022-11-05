05 ноября 2022

Власти Херсона: украинские боевики усилили обстрелы региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
ВСУ вновь готовят наступление на Херсонскую область, заявил Стремоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале.

«[Военнослужащие Украины] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявлял, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным. ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Там сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все население Херсона. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.

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Украинские военнослужащие усиливают обстрелы в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале. «[Военнослужащие Украины] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал Стремоусов. Ранее Стремоусов заявлял, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным. ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Там сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. Президент России Владимир Путин призвал вывезти все население Херсона. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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