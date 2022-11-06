Володин: демократы США готовятся потерять власть и выставляют РФ виноватой

07 ноября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Володин подчеркнул недопустимость вмешательства России во внутренние дела других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демократическая партия США обвиняет Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс США, пытаясь оправдать свое поражение. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Новые обвинения [России во вмешательстве в выборы] — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — написал Володин в своем telegram-канале. По его мнению, сторонники по партии президента США Джо Байдена, «скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей» по своей вине. «Спрашивать надо с себя», — убежден спикер Госдумы. Он подчеркнул, что недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств является неотъемлемой частью политики России. «Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», — добавил Володин. Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Голосование пройдет во всех 50 штатах, а его победители вступят в должность 3 января 2023 года. Ранее президент США Джо Байден заявлял об оптимистичном настрое перед выборами в конгресс США, передает RT.

Демократическая партия США обвиняет Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс США, пытаясь оправдать свое поражение. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Новые обвинения [России во вмешательстве в выборы] — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — написал Володин в своем telegram-канале. По его мнению, сторонники по партии президента США Джо Байдена, «скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей» по своей вине. «Спрашивать надо с себя», — убежден спикер Госдумы. Он подчеркнул, что недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств является неотъемлемой частью политики России. «Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», — добавил Володин. Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября. Голосование пройдет во всех 50 штатах, а его победители вступят в должность 3 января 2023 года. Ранее президент США Джо Байден заявлял об оптимистичном настрое перед выборами в конгресс США, передает RT.