06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Перми с оркестром исполнят треки из фильма «Брат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыку из культового фильма помнят не хуже, чем главного героя Фото:

В Перми состоится уникальный концерт — саундтреки фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» на сцене исполнит оркестр Imperialis Orchestra. В шоу также примет участие финалистка проекта «Голос» Ольга Задонская.

«Музыкальное оформление стало „вишенкой на торте“, без которой фильмы не получились бы такими цельными, бьющими на поражение. По саундтрекам к дилогии можно было составить антологию русского рока тех лет. Imperialis orchestra собрали композиции из обеих частей фильма в одну программу, написали впечатляющие симфонические аранжировки и готовы представить свою работу зрителям», — говорится в анонсе концерта.

Во время шоу прозвучат хиты «Наутилус Помпилиус», «Би-2», Чичериной, Земфиры, «Агаты Кристи» и других. Концерт состоится 26 ноября в ДКЖ.

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В Перми состоится уникальный концерт — саундтреки фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» на сцене исполнит оркестр Imperialis Orchestra. В шоу также примет участие финалистка проекта «Голос» Ольга Задонская. «Музыкальное оформление стало „вишенкой на торте“, без которой фильмы не получились бы такими цельными, бьющими на поражение. По саундтрекам к дилогии можно было составить антологию русского рока тех лет. Imperialis orchestra собрали композиции из обеих частей фильма в одну программу, написали впечатляющие симфонические аранжировки и готовы представить свою работу зрителям», — говорится в анонсе концерта. Во время шоу прозвучат хиты «Наутилус Помпилиус», «Би-2», Чичериной, Земфиры, «Агаты Кристи» и других. Концерт состоится 26 ноября в ДКЖ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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