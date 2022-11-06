В Перми с оркестром исполнят треки из фильма «Брат»

07 ноября 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Музыку из культового фильма помнят не хуже, чем главного героя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми состоится уникальный концерт — саундтреки фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» на сцене исполнит оркестр Imperialis Orchestra. В шоу также примет участие финалистка проекта «Голос» Ольга Задонская. «Музыкальное оформление стало „вишенкой на торте“, без которой фильмы не получились бы такими цельными, бьющими на поражение. По саундтрекам к дилогии можно было составить антологию русского рока тех лет. Imperialis orchestra собрали композиции из обеих частей фильма в одну программу, написали впечатляющие симфонические аранжировки и готовы представить свою работу зрителям», — говорится в анонсе концерта. Во время шоу прозвучат хиты «Наутилус Помпилиус», «Би-2», Чичериной, Земфиры, «Агаты Кристи» и других. Концерт состоится 26 ноября в ДКЖ.

В Перми состоится уникальный концерт — саундтреки фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» на сцене исполнит оркестр Imperialis Orchestra. В шоу также примет участие финалистка проекта «Голос» Ольга Задонская. «Музыкальное оформление стало „вишенкой на торте“, без которой фильмы не получились бы такими цельными, бьющими на поражение. По саундтрекам к дилогии можно было составить антологию русского рока тех лет. Imperialis orchestra собрали композиции из обеих частей фильма в одну программу, написали впечатляющие симфонические аранжировки и готовы представить свою работу зрителям», — говорится в анонсе концерта. Во время шоу прозвучат хиты «Наутилус Помпилиус», «Би-2», Чичериной, Земфиры, «Агаты Кристи» и других. Концерт состоится 26 ноября в ДКЖ.