В центре Перми подешевело историческое здание

Трехэтажное историческое здание ранее стоило 115 млн рублей
В центре Перми продают исторический особняк за 110 млн рублей. Ранее здание, располагающееся на улице Советской, 54, стоило на пять млн рублей дороже. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».
«Помещение свободного назначения. Стоимость 110 млн рублей», — говорится в объявлении. Общая площадь трехэтажного здания — 1,5 тыс. метров.
Особняк сдается долгосрочным арендаторам. В здании подключено водоснабжение, отопление и электричество. Есть возможность проведения газоснабжения. В агентстве недвижимости «Лучшие метры», которая занимается продажей здания, пояснили URA.RU, что произошла обычная корректировка цены.
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