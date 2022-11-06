06 ноября 2022
05 ноября 2022

В центре Перми подешевело историческое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические здания центра города. Челябинск, чаеразвесочная фабрика, улица васенко 37
Трехэтажное историческое здание ранее стоило 115 млн рублей Фото:

В центре Перми продают исторический особняк за 110 млн рублей. Ранее здание, располагающееся на улице Советской, 54, стоило на пять млн рублей дороже. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Помещение свободного назначения. Стоимость 110 млн рублей», — говорится в объявлении. Общая площадь трехэтажного здания — 1,5 тыс. метров.

Особняк сдается долгосрочным арендаторам. В здании подключено водоснабжение, отопление и электричество. Есть возможность проведения газоснабжения. В агентстве недвижимости «Лучшие метры», которая занимается продажей здания, пояснили URA.RU, что произошла обычная корректировка цены.

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В центре Перми продают исторический особняк за 110 млн рублей. Ранее здание, располагающееся на улице Советской, 54, стоило на пять млн рублей дороже. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Помещение свободного назначения. Стоимость 110 млн рублей», — говорится в объявлении. Общая площадь трехэтажного здания — 1,5 тыс. метров. Особняк сдается долгосрочным арендаторам. В здании подключено водоснабжение, отопление и электричество. Есть возможность проведения газоснабжения. В агентстве недвижимости «Лучшие метры», которая занимается продажей здания, пояснили URA.RU, что произошла обычная корректировка цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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