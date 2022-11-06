В центре Перми подешевело историческое здание

07 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Трехэтажное историческое здание ранее стоило 115 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Перми продают исторический особняк за 110 млн рублей. Ранее здание, располагающееся на улице Советской, 54, стоило на пять млн рублей дороже. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Помещение свободного назначения. Стоимость 110 млн рублей», — говорится в объявлении. Общая площадь трехэтажного здания — 1,5 тыс. метров. Особняк сдается долгосрочным арендаторам. В здании подключено водоснабжение, отопление и электричество. Есть возможность проведения газоснабжения. В агентстве недвижимости «Лучшие метры», которая занимается продажей здания, пояснили URA.RU, что произошла обычная корректировка цены.

В центре Перми продают исторический особняк за 110 млн рублей. Ранее здание, располагающееся на улице Советской, 54, стоило на пять млн рублей дороже. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Помещение свободного назначения. Стоимость 110 млн рублей», — говорится в объявлении. Общая площадь трехэтажного здания — 1,5 тыс. метров. Особняк сдается долгосрочным арендаторам. В здании подключено водоснабжение, отопление и электричество. Есть возможность проведения газоснабжения. В агентстве недвижимости «Лучшие метры», которая занимается продажей здания, пояснили URA.RU, что произошла обычная корректировка цены.