06 ноября 2022
05 ноября 2022

Военнослужащие из Нижневартовска отправились на переподготовку в учебные центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация, военкомат. Челябинск, камуфляж, военкомат, мобилизация
После завершения мобилизации в военкомат Нижневартовска отправились добровольцы Фото:
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В Нижневартовске (ХМАО) группа добровольцев отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города Дмитрий Кощенко пообещал военнослужащим принять все меры, чтобы их родственники ни в чем не нуждались, передает корреспондент URA.RU.

«Уважаемые земляки, я горжусь, что нахожусь рядом с вами! Вы — пример для подражания, и сегодня мы смело можем равняться на вас, потому что вы добровольно для себя приняли решение встать рядом с теми, кто сейчас на передовой выполняет боевые задачи. И пока вы будете на передовой, мы примем все меры, чтобы ваши семьи, ваши родственники ни в чем не нуждались», — обратился к стоящим на плацу добровольцам Кощенко.

Представители военкомата не раскрывают, в какой из военных гарнизонов отправятся добровольцы. После объявления о завершении частичной мобилизации в военкомат Нижневартовска продолжают идти добровольцы, чтобы отправиться на фронт защищать Родину. Утром 7 ноября в гарнизоны для переподготовки уехало более десятка военнослужащих.

Ранее URA.RU писало о предложении военного комиссара ХМАО Романа Вуколова продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Вуколов заявил об этом во время заседания комиссии по мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.

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В Нижневартовске (ХМАО) группа добровольцев отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города Дмитрий Кощенко пообещал военнослужащим принять все меры, чтобы их родственники ни в чем не нуждались, передает корреспондент URA.RU. «Уважаемые земляки, я горжусь, что нахожусь рядом с вами! Вы — пример для подражания, и сегодня мы смело можем равняться на вас, потому что вы добровольно для себя приняли решение встать рядом с теми, кто сейчас на передовой выполняет боевые задачи. И пока вы будете на передовой, мы примем все меры, чтобы ваши семьи, ваши родственники ни в чем не нуждались», — обратился к стоящим на плацу добровольцам Кощенко. Представители военкомата не раскрывают, в какой из военных гарнизонов отправятся добровольцы. После объявления о завершении частичной мобилизации в военкомат Нижневартовска продолжают идти добровольцы, чтобы отправиться на фронт защищать Родину. Утром 7 ноября в гарнизоны для переподготовки уехало более десятка военнослужащих. Ранее URA.RU писало о предложении военного комиссара ХМАО Романа Вуколова продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Вуколов заявил об этом во время заседания комиссии по мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.
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