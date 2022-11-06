Военнослужащие из Нижневартовска отправились на переподготовку в учебные центры

После завершения мобилизации в военкомат Нижневартовска отправились добровольцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижневартовске (ХМАО) группа добровольцев отправилась для переподготовки в военно-учебный центр. Глава города Дмитрий Кощенко пообещал военнослужащим принять все меры, чтобы их родственники ни в чем не нуждались, передает корреспондент URA.RU.

«Уважаемые земляки, я горжусь, что нахожусь рядом с вами! Вы — пример для подражания, и сегодня мы смело можем равняться на вас, потому что вы добровольно для себя приняли решение встать рядом с теми, кто сейчас на передовой выполняет боевые задачи. И пока вы будете на передовой, мы примем все меры, чтобы ваши семьи, ваши родственники ни в чем не нуждались», — обратился к стоящим на плацу добровольцам Кощенко.

Представители военкомата не раскрывают, в какой из военных гарнизонов отправятся добровольцы. После объявления о завершении частичной мобилизации в военкомат Нижневартовска продолжают идти добровольцы, чтобы отправиться на фронт защищать Родину. Утром 7 ноября в гарнизоны для переподготовки уехало более десятка военнослужащих.

Ранее URA.RU писало о предложении военного комиссара ХМАО Романа Вуколова продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке. Вуколов заявил об этом во время заседания комиссии по мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.