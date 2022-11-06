Тюменские бары рискуют лишиться ключевого поставщика алкоголя

Из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Об этом URA.RU сообщил управляющий одного из пабов в Тюмени. По его словам, этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.
«Даже если подключится параллельный импорт, цена на ликер возрастет. За выходные мы его литрами продавали, и теперь придется пересмотреть всю ассортиментную линейку — она поредеет. Официально, в Тюмени остатки по нему ничтожно малы и они почти все иссякли», — сообщает собеседник URA.RU.
Немецкий производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию. Позже министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.
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