06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Тюменские бары рискуют лишиться ключевого поставщика алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Клавы Коки. Тюмень, тусовка, клуб, бокалы, бар
В Тюмени остались немногочисленные запасы ликера Фото:

Из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Об этом URA.RU сообщил управляющий одного из пабов в Тюмени. По его словам, этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.

«Даже если подключится параллельный импорт, цена на ликер возрастет. За выходные мы его литрами продавали, и теперь придется пересмотреть всю ассортиментную линейку — она поредеет. Официально, в Тюмени остатки по нему ничтожно малы и они почти все иссякли», — сообщает собеседник URA.RU.

Немецкий производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию. Позже министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.

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Из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Об этом URA.RU сообщил управляющий одного из пабов в Тюмени. По его словам, этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров. «Даже если подключится параллельный импорт, цена на ликер возрастет. За выходные мы его литрами продавали, и теперь придется пересмотреть всю ассортиментную линейку — она поредеет. Официально, в Тюмени остатки по нему ничтожно малы и они почти все иссякли», — сообщает собеседник URA.RU. Немецкий производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию. Позже министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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