Тюменские бары рискуют лишиться ключевого поставщика алкоголя

В Тюмени остались немногочисленные запасы ликера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из тюменских заведений скоро исчезнет ликер Jägermeister. Об этом URA.RU сообщил управляющий одного из пабов в Тюмени. По его словам, этот бренд был одним из самых продаваемых напитков в своем сегменте, а его уход заметно скажется на ассортименте ресторанов и баров.

«Даже если подключится параллельный импорт, цена на ликер возрастет. За выходные мы его литрами продавали, и теперь придется пересмотреть всю ассортиментную линейку — она поредеет. Официально, в Тюмени остатки по нему ничтожно малы и они почти все иссякли», — сообщает собеседник URA.RU.

Немецкий производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию. Позже министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.