Священник из ЯНАО рассказал, какие молитвы читать участникам СВО

Священник из ЯНАО: военнослужащих защитит 90-й псалом и икона Александра Невского

В «Молитвослове православного воина» собраны молитвы святым, которые сами были воинами, отметил священник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Православные участники специальной военной операции на Украине могут духовно обезопасить себя чтением особых молитв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе салехардской епархии (ЯНАО).

«Бойцам, уходящим на спецоперацию поможет 90-й псалом в псалтыре. Эта молитва, которая будет ограждать и защищать каждого участника СВО. Еще одна очень сильная молитва — „Да воскреснет Бог“», — рассказал иерей Сергей Кузнецов.

Помимо этого, существует «Молитвослов православного воина»: в нем собраны молитвы тем святым, которые сами были воинами — Георгию Победоносцу, Александру Невскому, Федору Ушакову, Борису и Глебу. По словам священнослужителя, существуют исторические сведения о том, что эти православные святые помогали солдатам в самых тяжелых ситуациях, например, во время Великой отечественной войны.

Также верующий солдат может взять с собой икону ангела-хранителя или бумажный складень с иконой Спасителя Божьей матери святителя Николая. На обратной стороне этой иконы прописана молитва 90-й псалом. Кроме этого, рекомендуется брать с собой иконки Георгию Победоносцу или Иоану-воину — святому, который жил в Византийской империи.

Иерей добавил, что перед уходом на СВО желательно посетить храм, чтобы исповедаться и причаститься. Во многих храмах есть иконы Александра Невского и Георгия Победоносца, которым можно помолиться даже своими словами.

Ранее URA.RU рассказывало, что священник благословил мобилизованных солдат из ЯНАО. На железнодорожном вокзале Тюмени священник сказал напутственные слова мобилизованным жителям ЯНАО, которые отправились в западные регионы России.