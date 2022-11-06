В Тюмени закрываются два популярных ресторана

«Хамовники» уже перестали работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени закрываются два заведения — пивной ресторан «Хамовники» и бар Escobar. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. По их словам, оба заведения дорабатывают последние дни.

«На следующей неделе в Тюмени закрываются сразу два заведения — „Хамовники“ и Escobar. Если по Escobar понятно — ребята, скорее всего, не вывезли и это не первое их закрытие, то почему перестают работать „Хамовники“ не ясно. Ресторан входит в крупный холдинг и не понятно, что стало причиной закрытия», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Также о закрытии ресторана «Хамовники» URA.RU рассказали посетители заведения: «Официант сказала, что некоторых позиций по алкоголю в меню уже нет. На вопрос почему, ответила, что закупки прекращены, поскольку владельцы заведения приняли решения о закрытии ресторана. Оно перестанет работать через одну — две недели», — рассказали гости ресторана.

Редакция URA.RU связалась с рестораном «Хамовники», там сообщили, что они прекратили свою работу еще в субботу, 5 ноября. О причинах закрытия заведения администратор ресторана не стала сообщать. В Escobar корреспонденту также ответили, что эта неделя крайняя в работе бара.