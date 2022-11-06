Тюменский железнодорожник давал взятки начальнику, чтобы прогуливать работу

07 ноября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Тюменский железнодорожник прогуливал работу в период с мая по октябрь 2021 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Бывший работник искусственных сооружений Тюменского региона — Дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД» платил своему начальнику, чтобы тот не докладывал о его прогулах на работе. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ — дача взятки. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Ялуторовским районным судом Тюменской области осужден бывший работник искусственных сооружений Тюменского региона — Дистанции инженерных сооружений ОАО „РЖД“. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Там добавили, что в общей сложности мужчина передал своему начальнику 84,5 тыс. рублей. Последний, в свою очередь, скрыл факты о его прогулах в период с мая по октябрь 2021 года. Тюменец был приговорен к лишению свободы на 2 года условно. Причиненный ущерб он возместил.

Бывший работник искусственных сооружений Тюменского региона — Дистанции инженерных сооружений ОАО «РЖД» платил своему начальнику, чтобы тот не докладывал о его прогулах на работе. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ — дача взятки. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Ялуторовским районным судом Тюменской области осужден бывший работник искусственных сооружений Тюменского региона — Дистанции инженерных сооружений ОАО „РЖД“. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Там добавили, что в общей сложности мужчина передал своему начальнику 84,5 тыс. рублей. Последний, в свою очередь, скрыл факты о его прогулах в период с мая по октябрь 2021 года. Тюменец был приговорен к лишению свободы на 2 года условно. Причиненный ущерб он возместил.