Военный академик Сивков назвал фактор, влияющий на ход спецоперации

Военный академик Сивков: глина и чернозем из-за дождей мешают движению боевой техники

07 ноября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Технике легче передвигаться по замерзшей земле, чем по грязи, сказал Константин Сивков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глина и чернозем во время дождей мешают активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации, поэтому крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьезное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозем, плюс чернозем — это еще хуже», — сказал Константин Сивков. По его словам, благоприятных погодных условий стоит ждать в начале зимы. «Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замерзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря», — отметил академик. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Украина будет испытывать проблемы зимой. Из-за дождей, снега и отрицательных температур вооружение НАТО будет отказывать, что даст преимущество России.

Глина и чернозем во время дождей мешают активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации, поэтому крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьезное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозем, плюс чернозем — это еще хуже», — сказал Константин Сивков. По его словам, благоприятных погодных условий стоит ждать в начале зимы. «Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замерзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря», — отметил академик. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Украина будет испытывать проблемы зимой. Из-за дождей, снега и отрицательных температур вооружение НАТО будет отказывать, что даст преимущество России.