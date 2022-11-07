Военный академик Сивков назвал фактор, влияющий на ход спецоперации

Военный академик Сивков: глина и чернозем из-за дождей мешают движению боевой техники
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Технике легче передвигаться по замерзшей земле, чем по грязи, сказал Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глина и чернозем во время дождей мешают активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации, поэтому крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьезное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозем, плюс чернозем — это еще хуже», — сказал Константин Сивков.

По его словам, благоприятных погодных условий стоит ждать в начале зимы. «Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замерзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря», — отметил академик.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Украина будет испытывать проблемы зимой. Из-за дождей, снега и отрицательных температур вооружение НАТО будет отказывать, что даст преимущество России.

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Глина и чернозем во время дождей мешают активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации, поэтому крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьезное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозем, плюс чернозем — это еще хуже», — сказал Константин Сивков. По его словам, благоприятных погодных условий стоит ждать в начале зимы. «Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замерзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря», — отметил академик. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Украина будет испытывать проблемы зимой. Из-за дождей, снега и отрицательных температур вооружение НАТО будет отказывать, что даст преимущество России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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