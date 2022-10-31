Бюро военно-политического анализа: техника НАТО и наемники не готовы к сражениям зимой

31 октября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Российская техника готова к сложным климатическим условиям, в отличие от техники противника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С приходом дождей, снега и отрицательных температур западная военная техника и наемники будут испытывать проблемы, что даст преимущество российской армии, поскольку она готова выполнять задачи в таких климатических условиях. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Со стороны противника могут быть серьезные проблемы, потому что там постоянно увеличивается процент наемников в соотношении с военнослужащими ВСУ. У украинских военных как у представителей советской военной школы и работающих на советской технике вряд ли могут быть проблемы. Что касается военной техники, которая поступила по договорам из стран НАТО, большинство будет отказывать и не будет работать в условиях, когда температура будет опускаться ниже -20 градусов», — сказал Александр Михайлов. Кроме западной техники, проблемы возникнут у наемников ВСУ, отметил аналитик. «Проблемы могут возникнуть у представителей наемнических подразделений, у выходцев из восточной Европы и с Ближнего Востока. Это люди, не привыкшие к низким температурам. Судя по метеорологическим сводкам, зима планируется холодной и снежной. Пока период слякоти, но он очень непродолжительный — 1-2 недели, а потом наступят холода, земля замерзнет и начнется другая обстановка», — уточнил он. Российская военная техника изначально предназначена для работы в низких климатических зонах и в сложных климатических условиях. Она испытывается в самых экстремальных климатических условиях, поэтому обладает необходимой устойчивостью к перепадам погоды, заключил Михайлов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

С приходом дождей, снега и отрицательных температур западная военная техника и наемники будут испытывать проблемы, что даст преимущество российской армии, поскольку она готова выполнять задачи в таких климатических условиях. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Со стороны противника могут быть серьезные проблемы, потому что там постоянно увеличивается процент наемников в соотношении с военнослужащими ВСУ. У украинских военных как у представителей советской военной школы и работающих на советской технике вряд ли могут быть проблемы. Что касается военной техники, которая поступила по договорам из стран НАТО, большинство будет отказывать и не будет работать в условиях, когда температура будет опускаться ниже -20 градусов», — сказал Александр Михайлов. Кроме западной техники, проблемы возникнут у наемников ВСУ, отметил аналитик. «Проблемы могут возникнуть у представителей наемнических подразделений, у выходцев из восточной Европы и с Ближнего Востока. Это люди, не привыкшие к низким температурам. Судя по метеорологическим сводкам, зима планируется холодной и снежной. Пока период слякоти, но он очень непродолжительный — 1-2 недели, а потом наступят холода, земля замерзнет и начнется другая обстановка», — уточнил он. Российская военная техника изначально предназначена для работы в низких климатических зонах и в сложных климатических условиях. Она испытывается в самых экстремальных климатических условиях, поэтому обладает необходимой устойчивостью к перепадам погоды, заключил Михайлов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.