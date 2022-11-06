06 ноября 2022

Челябинские горнолыжные центры объявили цены нового сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, сноубордист, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Начало горнолыжного сезона зависит от температуры воздуха Фото:

Горнолыжные центры Челябинской области объявили цены на услуги. Как URA.RU сообщили участники рынка, основной сезон начнется в конце ноября либо начале декабря.

«Стоимость осталась прежней. Минимальная цена ски-пасса 1400 рублей. Запустим новый кресельный подъемник и трассу среднего уровня сложности с протяженностью 110 метров и перепадом высот 230 метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе центра «Солнечная долина» возле Миасса.

Трассы здесь уже начали покрывать снегом: открытие сезона запланировали на 12 ноября. В предстоящем сезоне комплекс будет работать совместно с «Завьялихой» из Трехгорного. Приобретая ски-пасс в одном из центров, его можно использовать и в другом. Цены в «Завьялихе» определят позже: они будут отличны от прошлогодних. В настоящее время известна стоимость использования подъемника — 200 рублей за час. Две новых трассы на нижнем склоне центр может открыть 26 ноября, основные — позже.

«Егоза» в Кыштыме откроется 19—20 ноября с запуска учебной трассы. Существенного повышения цен не обещают. Появятся комплексные тарифы для начинающих (услуги инструктора, прокат снаряжения и работа подъемника). Изменение цен в «Спорт-Экстриме» Златоуста связали с введением новых подходов к тарификации. Но, заверили URA.RU в компании, клиенты в итоге платить больше не станут. Стоимость проката в высокий сезон на комплект лыж составит 350 рублей, сноуборды — 400 за час. Начало работы трассы здесь спрогнозировали на начало декабря.

Открытие в центре «Райдер» Миасса запланировали на конец ноября. Покрывать склон снегом начнут заранее. Из-за высоких температур пока этого не делали. О стоимости оперативно URA.RU здесь не ответили, как и в «Аджигардаке» Аши. В центре «Евразия» в Кусе цены незначительно поднимутся — плюс примерно 50 рублей к действующим тарифам. В итоге пользование канатной дорогой в будни обойдется приблизительно в 400 рублей за час, в выходные — в 950. Как и в большинстве горнолыжных комплексов, с увеличением часов пользования удельная стоимость будет снижаться. Цена проката снаряжения для взрослых составит порядка 350—400 рублей за час. В центре в этом году появятся новая трасса, подъемник и трамплины. При низких температурах учебная трасса может заработать 15 ноября.

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Горнолыжные центры Челябинской области объявили цены на услуги. Как URA.RU сообщили участники рынка, основной сезон начнется в конце ноября либо начале декабря. «Стоимость осталась прежней. Минимальная цена ски-пасса 1400 рублей. Запустим новый кресельный подъемник и трассу среднего уровня сложности с протяженностью 110 метров и перепадом высот 230 метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе центра «Солнечная долина» возле Миасса. Трассы здесь уже начали покрывать снегом: открытие сезона запланировали на 12 ноября. В предстоящем сезоне комплекс будет работать совместно с «Завьялихой» из Трехгорного. Приобретая ски-пасс в одном из центров, его можно использовать и в другом. Цены в «Завьялихе» определят позже: они будут отличны от прошлогодних. В настоящее время известна стоимость использования подъемника — 200 рублей за час. Две новых трассы на нижнем склоне центр может открыть 26 ноября, основные — позже. «Егоза» в Кыштыме откроется 19—20 ноября с запуска учебной трассы. Существенного повышения цен не обещают. Появятся комплексные тарифы для начинающих (услуги инструктора, прокат снаряжения и работа подъемника). Изменение цен в «Спорт-Экстриме» Златоуста связали с введением новых подходов к тарификации. Но, заверили URA.RU в компании, клиенты в итоге платить больше не станут. Стоимость проката в высокий сезон на комплект лыж составит 350 рублей, сноуборды — 400 за час. Начало работы трассы здесь спрогнозировали на начало декабря. Открытие в центре «Райдер» Миасса запланировали на конец ноября. Покрывать склон снегом начнут заранее. Из-за высоких температур пока этого не делали. О стоимости оперативно URA.RU здесь не ответили, как и в «Аджигардаке» Аши. В центре «Евразия» в Кусе цены незначительно поднимутся — плюс примерно 50 рублей к действующим тарифам. В итоге пользование канатной дорогой в будни обойдется приблизительно в 400 рублей за час, в выходные — в 950. Как и в большинстве горнолыжных комплексов, с увеличением часов пользования удельная стоимость будет снижаться. Цена проката снаряжения для взрослых составит порядка 350—400 рублей за час. В центре в этом году появятся новая трасса, подъемник и трамплины. При низких температурах учебная трасса может заработать 15 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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