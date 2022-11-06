06 ноября 2022
05 ноября 2022

В Екатеринбурге начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух друзей битой

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин в апреле до смерти избил друзей Фото:

В Екатеринбурге начался суд над жителем Березовского (Свердловская область), который до смерти избил двух друзей в садовом товариществе во время пьяной ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве двух лиц в поселке Красногвардейский города Березовского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что судьбу мужчины будет решать отобранная коллегия присяжных.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили URA.RU, что житель Березовского в апреле поссорился со своими собутыльниками, после чего взял биту и жестоко избил их. Мужчине зачитали обвинительное заключение.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что свердловчанин не стал сбегать с места преступления. Силовики нашли его неподалеку от тел.

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В Екатеринбурге начался суд над жителем Березовского (Свердловская область), который до смерти избил двух друзей в садовом товариществе во время пьяной ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве двух лиц в поселке Красногвардейский города Березовского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что судьбу мужчины будет решать отобранная коллегия присяжных. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили URA.RU, что житель Березовского в апреле поссорился со своими собутыльниками, после чего взял биту и жестоко избил их. Мужчине зачитали обвинительное заключение. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что свердловчанин не стал сбегать с места преступления. Силовики нашли его неподалеку от тел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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