В Екатеринбурге начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух друзей битой

07 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Свердловчанин в апреле до смерти избил друзей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начался суд над жителем Березовского (Свердловская область), который до смерти избил двух друзей в садовом товариществе во время пьяной ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве двух лиц в поселке Красногвардейский города Березовского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что судьбу мужчины будет решать отобранная коллегия присяжных. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили URA.RU, что житель Березовского в апреле поссорился со своими собутыльниками, после чего взял биту и жестоко избил их. Мужчине зачитали обвинительное заключение. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что свердловчанин не стал сбегать с места преступления. Силовики нашли его неподалеку от тел.

В Екатеринбурге начался суд над жителем Березовского (Свердловская область), который до смерти избил двух друзей в садовом товариществе во время пьяной ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве двух лиц в поселке Красногвардейский города Березовского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что судьбу мужчины будет решать отобранная коллегия присяжных. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили URA.RU, что житель Березовского в апреле поссорился со своими собутыльниками, после чего взял биту и жестоко избил их. Мужчине зачитали обвинительное заключение. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что свердловчанин не стал сбегать с места преступления. Силовики нашли его неподалеку от тел.