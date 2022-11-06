В Екатеринбурге начали судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух друзей битой

В Екатеринбурге начался суд над жителем Березовского (Свердловская область), который до смерти избил двух друзей в садовом товариществе во время пьяной ссоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве двух лиц в поселке Красногвардейский города Березовского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что судьбу мужчины будет решать отобранная коллегия присяжных.
В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили URA.RU, что житель Березовского в апреле поссорился со своими собутыльниками, после чего взял биту и жестоко избил их. Мужчине зачитали обвинительное заключение.
Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что свердловчанин не стал сбегать с места преступления. Силовики нашли его неподалеку от тел.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo