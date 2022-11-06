На главной переправе ЯНАО жители выстраиваются в длинные очереди

Ямальцы выстраиваются в длинные очереди на главной переправе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители ЯНАО вынуждены стоять в длинных очередях и переплачивать за проезд на главной переправе из-за не налаженной логистики. Об этом ВКонтакте в группе «Лабытнанги Info» написал пользователь под ником «Купипродай Продавайка».

«Частная подушка стоит 1500 рублей с одного человека, а вертолет стоит 1210 рублей с человека. Что в переводе далеко не дешевое удовольствие. Плюс, что на подушках очереди большие, что на вертолет. А государство никак не заботится о жителях городов Салехард и Лабытнанги, которым надо переправляться с одного берега на другой в легкой доступности, что касаемо очередей и космических цен», — написал пользователь.

Горожане также отметили, что с детьми ожидать своей очереди приходится на улице по несколько часов. Многие опаздывают на рейсы в аэропорт.

Агентству удалось связаться с представителем коммерческой организации, которая занимается перевозками. От комментариев относительно цен за проезд там воздержались, отметив, что пассажиров много. В Департамент транспорта направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 4 ноября в связи с ледообразованием на реке остановилось движение паромов на главной переправе. Проезд осуществляется вертолетными рейсами.