На главной переправе ЯНАО запустят вертолеты

04 ноября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Движение паромов остановили из-за ледостава (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО приостановили. Перевозка пассажиров будет осуществляться по воздуху, сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта. «4 ноября в 11:00 в связи с ледообразованием на реке останавливается движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Проезд будет осуществляться вертолетными рейсами», — указано в сообщении. Стоимость билета для взрослого — 1210 рублей, для ребенка — 605 рублей. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее сообщалось, что паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Работа переправы зависит от погоды.

Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО приостановили. Перевозка пассажиров будет осуществляться по воздуху, сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта. «4 ноября в 11:00 в связи с ледообразованием на реке останавливается движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Проезд будет осуществляться вертолетными рейсами», — указано в сообщении. Стоимость билета для взрослого — 1210 рублей, для ребенка — 605 рублей. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее сообщалось, что паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Работа переправы зависит от погоды.