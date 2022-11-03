03 ноября 2022
02 ноября 2022

На главной переправе ЯНАО запустят вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа
Движение паромов остановили из-за ледостава (фото из архива) Фото:

Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО приостановили. Перевозка пассажиров будет осуществляться по воздуху, сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта.

«4 ноября в 11:00 в связи с ледообразованием на реке останавливается движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Проезд будет осуществляться вертолетными рейсами», — указано в сообщении.

Стоимость билета для взрослого — 1210 рублей, для ребенка — 605 рублей. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Работа переправы зависит от погоды.

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Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО приостановили. Перевозка пассажиров будет осуществляться по воздуху, сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта. «4 ноября в 11:00 в связи с ледообразованием на реке останавливается движение паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Проезд будет осуществляться вертолетными рейсами», — указано в сообщении. Стоимость билета для взрослого — 1210 рублей, для ребенка — 605 рублей. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее сообщалось, что паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Работа переправы зависит от погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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