Министр образования Херсона: 10 тысяч детей остались учиться в школах региона

По информации Родикова, эвакуированные ученики учатся по месту проживания
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области во второй четверти начали работу 65 школ, где остались учиться 10 тысяч детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился министр образования региона Михаил Родиков.
«На занятия вышло более 10 тысяч детей. Эвакуированные с правого берега ученики продолжают обучение в школах по месту проживания», — сказал Родиков. Он отметил, что работа школ приостановлена в Херсоне, Новой Каховке, Голой Пристани и прочих населенных пунктах, где проходит эвакуация.
Ранее Херсон оказался обесточен из-за теракта со стороны вооруженных сил Украины. Свет тогда исчез во всех районах города.
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