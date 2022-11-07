Министр образования Херсона: 10 тысяч детей остались учиться в школах региона

07 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

По информации Родикова, эвакуированные ученики учатся по месту проживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области во второй четверти начали работу 65 школ, где остались учиться 10 тысяч детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился министр образования региона Михаил Родиков. «На занятия вышло более 10 тысяч детей. Эвакуированные с правого берега ученики продолжают обучение в школах по месту проживания», — сказал Родиков. Он отметил, что работа школ приостановлена в Херсоне, Новой Каховке, Голой Пристани и прочих населенных пунктах, где проходит эвакуация. Ранее Херсон оказался обесточен из-за теракта со стороны вооруженных сил Украины. Свет тогда исчез во всех районах города.

В Херсонской области во второй четверти начали работу 65 школ, где остались учиться 10 тысяч детей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился министр образования региона Михаил Родиков. «На занятия вышло более 10 тысяч детей. Эвакуированные с правого берега ученики продолжают обучение в школах по месту проживания», — сказал Родиков. Он отметил, что работа школ приостановлена в Херсоне, Новой Каховке, Голой Пристани и прочих населенных пунктах, где проходит эвакуация. Ранее Херсон оказался обесточен из-за теракта со стороны вооруженных сил Украины. Свет тогда исчез во всех районах города.