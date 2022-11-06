В Тюмени вынесли приговор замначальника СИЗО за взяточничество

Экс-сотрудник УФСИН проведет в колонии пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центральный суд Тюмени вынес приговор бывшему замначальника СИЗО №1 Дмитрию Логинову, обвиненному в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона. Экс-сотрудник УФСИН получил пять лет колонии общего режима.

«Суд установил, что Логинов, занимая должность заместителя начальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Тюменской области, получал взятки от осужденного за помощь в получении запрещенных продуктов питания. Общая сумма незаконно полученных денежных средств Логиновым составила 145 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что осужденный дал указание подчиненным передать заключенному две посылки без досмотра. Взятку на карточку его супруги перевел посредник. Офицер успел выйти на пенсию, но был взят под стражу в марте 2021 года.

В суде удалось доказать пять эпизодов преступления. Помимо уголовного срока Логинова лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года 6 месяцев.