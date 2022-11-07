В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президенства

Американцы недовольны политикой Байдена, которая привела к повышению цен на бензин и жилье Фото: Официальный сайт президента Украины

Завтрашние промежуточные выборы в США рискуют стать самыми мрачными в президентстве Джо Байдена. Дело все в полном разочаровании американцев его политическим курсом, который привел к росту цен на жилье и бензин. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

«В США приближаются промежуточные выборы, в ходе которых избиратели выдадут временное удостоверение Джо Байдену. Опросы показывают, что демократы Байдена потерпят тяжелое поражение. Бухгалтерский баланс президента пока показывает озлобленную страну», — сообщается в статье.

Страна озлоблена на Байдена за кризис, в который он погрузил их. «Почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов. „Тот, кто проголосовал за Байдена, должен мне деньги за бензин“ теперь написано на футболках. Это бьет по настроению во многих местах», — пояснил автор статьи.

Сейчас республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы. Они выступают за сокращение военных расходов для Украины из-за кризиса в стране. При победе республиканцев у Байдена будет меньшинство среди сторонников в американском Конгрессе, из-за которого политику придется отказаться от спонсирования Украины.

Политическая кампания Джо Байдена идет в противовес мнению американцев. Политик утверждает, что он ведет «борьбу за душу нации», стремясь «объединить Америку».

В США 8 ноября пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. В этот день в Нью-Йорке пройдут также выборы губернатора.