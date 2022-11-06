Курганские коммунисты не смогли провести акцию к годовщине революции

07 ноября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Кургане КПРФ не смогла провести автопробег в честь годовщины Октябрьской революции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским коммунистам не удалось провести автопробег, запланированный к годовщине Октябрьской революции 7 ноября. Об этом URA.RU рассказал секретарь обкома партии КПРФ Сергей Еремин. «Святой день 105-й годовщины Октябрьской революции, сегодня нам фактически запретили автопробег, даже чуть не арестовали человека с красным флагом Победы Советского Союза. По мнению администрации, ездить [с флагом] нельзя даже в годовщину», — объяснил Еремин. По его словам, с флагом на улицу города выехал водитель партии, его остановили и попросили убрать флаг. «Мы звонили узнавать, почему запрещено демонстрировать советский флаг. Нам ответили, что запрет поступил от администрации», — утверждает Еремин. В ответ на запрос URA.RU в пресс-службе мэрии сообщили, что от регионального отделения КПРФ заявлений о проведении публичных мероприятий, в том числе автопробега, не поступало. Первый секретарь обкома партии КПРФ Виктор Зырянов в разговоре с URA.RU подтвердил, что автопробег действительно планировался. «Причины [отмены акции] бывают самые разные. Во-первых, партийная машина у нас всего одна, мы не может устроить автопробег на одной машине. Во-вторых, те, кого мы хотели привлечь к акции, сегодня работают», — говорит Зырянов. Он отметил, что несмотря на неудавшуюся акцию, КПРФ провела 7 ноября ряд мероприятий. Коммунисты КПРФ открыли памятник Владимиру Ленину возле здания горкома по ул. Коли Мяготина и возложили цветы памятникам, связанным с советской историей, в округах региона. До этого URA.RU писало, что коммунистической партии РФ (КПРФ) запретили проводить пикет в центре Кургана в июле 2022 года из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Партия планировала провести акцию в связи с довыборами в курганскую городскую думу.

Курганским коммунистам не удалось провести автопробег, запланированный к годовщине Октябрьской революции 7 ноября. Об этом URA.RU рассказал секретарь обкома партии КПРФ Сергей Еремин. «Святой день 105-й годовщины Октябрьской революции, сегодня нам фактически запретили автопробег, даже чуть не арестовали человека с красным флагом Победы Советского Союза. По мнению администрации, ездить [с флагом] нельзя даже в годовщину», — объяснил Еремин. По его словам, с флагом на улицу города выехал водитель партии, его остановили и попросили убрать флаг. «Мы звонили узнавать, почему запрещено демонстрировать советский флаг. Нам ответили, что запрет поступил от администрации», — утверждает Еремин. В ответ на запрос URA.RU в пресс-службе мэрии сообщили, что от регионального отделения КПРФ заявлений о проведении публичных мероприятий, в том числе автопробега, не поступало. Первый секретарь обкома партии КПРФ Виктор Зырянов в разговоре с URA.RU подтвердил, что автопробег действительно планировался. «Причины [отмены акции] бывают самые разные. Во-первых, партийная машина у нас всего одна, мы не может устроить автопробег на одной машине. Во-вторых, те, кого мы хотели привлечь к акции, сегодня работают», — говорит Зырянов. Он отметил, что несмотря на неудавшуюся акцию, КПРФ провела 7 ноября ряд мероприятий. Коммунисты КПРФ открыли памятник Владимиру Ленину возле здания горкома по ул. Коли Мяготина и возложили цветы памятникам, связанным с советской историей, в округах региона. До этого URA.RU писало, что коммунистической партии РФ (КПРФ) запретили проводить пикет в центре Кургана в июле 2022 года из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Партия планировала провести акцию в связи с довыборами в курганскую городскую думу.