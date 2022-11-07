Из курганского патологоанатомического бюро уволился заведующий отделением

07 ноября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Врач уволился из бюро в конце октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Курганского патологоанатомического бюро 31 октября уволилось два врача, в том числе и заведующий отделением, который приехал в регион из Тюменской области. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «31 октября 2022 года уволилось два врача патологоанатома. Один — проработал восемь месяцев в должности заведующего отделением, прибыл в Курганскую область из Тюменской области. В настоящее время переехал в другой регион. Был обеспечен служебным жильем с мебелью», — указано в сообщении. Второй врач, по данным департамента, проработал 13 месяцев и обучался за счет организации. Представители депздрава составили исковое заявление о возмещении расходов, связанных с его обучением. Сейчас, по данным ведомства, в бюро работают семь врачей-патологоанатомов, трое из которых находятся на больничном. Бюро работает в штатном режиме. Представители департамента отметили, что за последние десять лет в регионе не был закрыт ни один морг, а в 2022 году открыли два модульных морга в Шадринском муниципальном округе и Курганской областной инфекционной больнице. В ведомстве добавили, что бюро принимает все меры по привлечению кадров. Специалисту, в том числе, могут предоставить ординатуру с дополнительной стипендией и гарантированным рабочим местом. В 2021 году в перечне врачей дефицитных специальностей региона значились и патологоанатомы. Спустя год в этом списке уже не было указано врачей данной специальности.

Из Курганского патологоанатомического бюро 31 октября уволилось два врача, в том числе и заведующий отделением, который приехал в регион из Тюменской области. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «31 октября 2022 года уволилось два врача патологоанатома. Один — проработал восемь месяцев в должности заведующего отделением, прибыл в Курганскую область из Тюменской области. В настоящее время переехал в другой регион. Был обеспечен служебным жильем с мебелью», — указано в сообщении. Второй врач, по данным департамента, проработал 13 месяцев и обучался за счет организации. Представители депздрава составили исковое заявление о возмещении расходов, связанных с его обучением. Сейчас, по данным ведомства, в бюро работают семь врачей-патологоанатомов, трое из которых находятся на больничном. Бюро работает в штатном режиме. Представители департамента отметили, что за последние десять лет в регионе не был закрыт ни один морг, а в 2022 году открыли два модульных морга в Шадринском муниципальном округе и Курганской областной инфекционной больнице. В ведомстве добавили, что бюро принимает все меры по привлечению кадров. Специалисту, в том числе, могут предоставить ординатуру с дополнительной стипендией и гарантированным рабочим местом. В 2021 году в перечне врачей дефицитных специальностей региона значились и патологоанатомы. Спустя год в этом списке уже не было указано врачей данной специальности.