В Херсоне начали восстанавливать подачу электроэнергии

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Спил веток. Курган, электроэнергия, электрики, суэнко
Всю инфраструктуру начали восстанавливать сотрудники «Херсоноблаэнерго» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Энергетики приступили к восстановлению коммуникаций в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили в ГУП «Херсоноблаэнерго».

«Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, 4 больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», — передали в «Херсоноблэнерго».

К 14:00 часам 7 ноября специалистам удалось полностью осветить центральную площадь, обеспечить подачу воды и тепла. Работы продолжаются.

Днем ранее СМИ сообщили, что в Херсоне пропало электричество. Позднее стало известно, что это произошло из-за теракта со стороны ВСУ. Электричество пропало также еще в 10 населенных пунктах.

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Энергетики приступили к восстановлению коммуникаций в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили в ГУП «Херсоноблаэнерго». «Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, 4 больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», — передали в «Херсоноблэнерго». К 14:00 часам 7 ноября специалистам удалось полностью осветить центральную площадь, обеспечить подачу воды и тепла. Работы продолжаются. Днем ранее СМИ сообщили, что в Херсоне пропало электричество. Позднее стало известно, что это произошло из-за теракта со стороны ВСУ. Электричество пропало также еще в 10 населенных пунктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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