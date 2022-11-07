В Херсоне начали восстанавливать подачу электроэнергии

07 ноября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Всю инфраструктуру начали восстанавливать сотрудники «Херсоноблаэнерго» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Энергетики приступили к восстановлению коммуникаций в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили в ГУП «Херсоноблаэнерго». «Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, 4 больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», — передали в «Херсоноблэнерго». К 14:00 часам 7 ноября специалистам удалось полностью осветить центральную площадь, обеспечить подачу воды и тепла. Работы продолжаются. Днем ранее СМИ сообщили, что в Херсоне пропало электричество. Позднее стало известно, что это произошло из-за теракта со стороны ВСУ. Электричество пропало также еще в 10 населенных пунктах.

Энергетики приступили к восстановлению коммуникаций в Херсоне. Об этом URA.RU сообщили в ГУП «Херсоноблаэнерго». «Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, 4 больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», — передали в «Херсоноблэнерго». К 14:00 часам 7 ноября специалистам удалось полностью осветить центральную площадь, обеспечить подачу воды и тепла. Работы продолжаются. Днем ранее СМИ сообщили, что в Херсоне пропало электричество. Позднее стало известно, что это произошло из-за теракта со стороны ВСУ. Электричество пропало также еще в 10 населенных пунктах.