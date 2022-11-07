Администрация района Перми засудила жителя за ремонт квартиры

Пермяк не согласовал перепланировку с властями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми администрация Свердловского района засудила местного жителя из-за перепланировки квартиры. Пермяк снес у себя в квартире несущие перегородки и демонтировал газовую трубу, чем создал опасность для проживающих в многоквартирном доме. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Обязать Аллахвердиева Б. О. привести жилое помещение в первоначальное положение, существовавшее до приведения самовольных работ по перепланировке и переустройству, в соответствии с техническим паспортом, а именно: восстановить все внутренние перегородки в квартире, восстановить санитарно-техническое оборудование, газовую трубу», — говорится в решении. Также пермяк обязан уведомить районную администрацию по окончанию работ для проверки.

На опасный ремонт в квартире пермяка пожаловались его соседи. После обращений к собственнику жилья нагрянула оперативная группа по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности района и зафиксировала множественные нарушения. Также в районной администрации заявили, что ответчик не согласовал с властями перепланировку своего жилья, хотя обязан сделать это по закону. Власти потребовали вернуть жилье в прежнее состояние, но требование пермяк проигнорировал. После этого администрация обратилась в суд.