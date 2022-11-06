Мэр Екатеринбурга похвалил чиновников за уборку города: «Я бы не сказал, что слишком грязно». Фото

07 ноября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Говорят, все выходные Алексей Орлов скидывал фото в специальный WhatsApp-чат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, несмотря на критику в соцсетях, в целом доволен, как городская власть справилась с первыми снегопадами. В разговоре с URA.RU градоначальник заявил, что, по его мнению, город убирается лучше, чем «три -четыре года назад». «Я никогда оценку пять [подчиненным за уборку города] не поставлю. Утром сегодня обсуждали, корректируем работу. Это ежедневный труд. Но, я считаю… Все-таки обеспечена сегодня работа общественного транспорта, я бы не сказал, что какая-то слишком грязь. К хорошему-то быстро привыкаешь. Но вспомните город три-четыре года назад. Я считаю, что город сегодня содержится на порядок лучше. Пять ставить очень рано», — сказал Орлов. Также он напомнил про WhatsApp-чат, где сидят все руководители Екатеринбурга и куда Орлов регулярно скидывает фото, если заметил что-то неприглядное на улице. По словам источника URA.RU, сообщения от Орлова там были все минувшие выходные Как только он стал мэром в декабре 2020-го, URA.RU писало, что нормальная уборка города — один из серьезнейших вызовов для Орлова, поскольку его предшественник Александр Высокинский относительно успешно боролся с грязью. Так и получилось: с критикой от горожан Орлов столкнулся в первые же недели работы. В начале 2022-го, когда город получил новую коммунальную технику, было обещано, что проблем в следующем сезоне будет меньше. Сегодня Алексея Орлова провели по центру города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, несмотря на критику в соцсетях, в целом доволен, как городская власть справилась с первыми снегопадами. В разговоре с URA.RU градоначальник заявил, что, по его мнению, город убирается лучше, чем «три -четыре года назад». «Я никогда оценку пять [подчиненным за уборку города] не поставлю. Утром сегодня обсуждали, корректируем работу. Это ежедневный труд. Но, я считаю… Все-таки обеспечена сегодня работа общественного транспорта, я бы не сказал, что какая-то слишком грязь. К хорошему-то быстро привыкаешь. Но вспомните город три-четыре года назад. Я считаю, что город сегодня содержится на порядок лучше. Пять ставить очень рано», — сказал Орлов. Также он напомнил про WhatsApp-чат, где сидят все руководители Екатеринбурга и куда Орлов регулярно скидывает фото, если заметил что-то неприглядное на улице. По словам источника URA.RU, сообщения от Орлова там были все минувшие выходные Как только он стал мэром в декабре 2020-го, URA.RU писало, что нормальная уборка города — один из серьезнейших вызовов для Орлова, поскольку его предшественник Александр Высокинский относительно успешно боролся с грязью. Так и получилось: с критикой от горожан Орлов столкнулся в первые же недели работы. В начале 2022-го, когда город получил новую коммунальную технику, было обещано, что проблем в следующем сезоне будет меньше.