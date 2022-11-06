Самолет, летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт

В Большом Савино перенесли вылет самолета
Самолет авиакомпании «Икар», летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Случившееся URA.RU подтвердили в аэропорту.
«Борт вернулся в аэропорт по техническим причинам. Вылет самолета перенесен на 18:10», — сообщили в аэропорту.
Сотрудники также отметили, что неизвестно будет ли проводиться замена борта. «Это будет решать авиакомпания», — пояснили в Большом Савино.
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