06 ноября 2022

Самолет, летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В Большом Савино перенесли вылет самолета Фото:

Самолет авиакомпании «Икар», летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Случившееся URA.RU подтвердили в аэропорту.

«Борт вернулся в аэропорт по техническим причинам. Вылет самолета перенесен на 18:10», — сообщили в аэропорту.

Сотрудники также отметили, что неизвестно будет ли проводиться замена борта. «Это будет решать авиакомпания», — пояснили в Большом Савино.

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Самолет авиакомпании «Икар», летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Случившееся URA.RU подтвердили в аэропорту. «Борт вернулся в аэропорт по техническим причинам. Вылет самолета перенесен на 18:10», — сообщили в аэропорту. Сотрудники также отметили, что неизвестно будет ли проводиться замена борта. «Это будет решать авиакомпания», — пояснили в Большом Савино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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