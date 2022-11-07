07 ноября 2022

В Кургане на месте бывшего кинотеатра началась стройка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, стройматериалы, стройка
На месте кинотеатра «Звездный» идут подготовительные работы Фото:

Свердловская компания ООО «Брусника» приступила к стройке нового объекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Сейчас там ведутся подготовительные работы, передает корреспондент URA.RU. Ранее инсайдеры сообщали, что на этом месте планируется строительство высотки.

«Пошел процесс. В Кургане на территории бывшего кинотеатра „Звездный“ начались подготовительные работы», — передает корреспондент.

URA.RU обратилось в пресс-службу застройщика за комментарием. Представитель компании «Брусники» подтвердил, что территорию кинотеатра готовят к стройке. «Мы начали на площадке подготовительные работы. Рассчитываем получить разрешение на строительство в течение ближайших месяцев. После этого будем готовы подробно рассказать о проекте», — ответили на запрос в пресс-службе ООО «Брусника».

Ранее URA.RU писало, что компания бывшего тюменского депутата займется строительством высотки на месте кинотеатра в Кургане. По данным Росреестра, площадь земельного участка составляет порядка 5 тысяч кв. м. Согласно кадастровой стоимости, территория стоит более 22 млн рублей. Также сообщалось, что возле снесенного курганского кинотеатра нашли стены дореволюционных построек.

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Свердловская компания ООО «Брусника» приступила к стройке нового объекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Сейчас там ведутся подготовительные работы, передает корреспондент URA.RU. Ранее инсайдеры сообщали, что на этом месте планируется строительство высотки. «Пошел процесс. В Кургане на территории бывшего кинотеатра „Звездный“ начались подготовительные работы», — передает корреспондент. URA.RU обратилось в пресс-службу застройщика за комментарием. Представитель компании «Брусники» подтвердил, что территорию кинотеатра готовят к стройке. «Мы начали на площадке подготовительные работы. Рассчитываем получить разрешение на строительство в течение ближайших месяцев. После этого будем готовы подробно рассказать о проекте», — ответили на запрос в пресс-службе ООО «Брусника». Ранее URA.RU писало, что компания бывшего тюменского депутата займется строительством высотки на месте кинотеатра в Кургане. По данным Росреестра, площадь земельного участка составляет порядка 5 тысяч кв. м. Согласно кадастровой стоимости, территория стоит более 22 млн рублей. Также сообщалось, что возле снесенного курганского кинотеатра нашли стены дореволюционных построек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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