На месте кинотеатра «Звездный» идут подготовительные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская компания ООО «Брусника» приступила к стройке нового объекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Сейчас там ведутся подготовительные работы, передает корреспондент URA.RU. Ранее инсайдеры сообщали, что на этом месте планируется строительство высотки.

«Пошел процесс. В Кургане на территории бывшего кинотеатра „Звездный“ начались подготовительные работы», — передает корреспондент.

URA.RU обратилось в пресс-службу застройщика за комментарием. Представитель компании «Брусники» подтвердил, что территорию кинотеатра готовят к стройке. «Мы начали на площадке подготовительные работы. Рассчитываем получить разрешение на строительство в течение ближайших месяцев. После этого будем готовы подробно рассказать о проекте», — ответили на запрос в пресс-службе ООО «Брусника».

Ранее URA.RU писало, что компания бывшего тюменского депутата займется строительством высотки на месте кинотеатра в Кургане. По данным Росреестра, площадь земельного участка составляет порядка 5 тысяч кв. м. Согласно кадастровой стоимости, территория стоит более 22 млн рублей. Также сообщалось, что возле снесенного курганского кинотеатра нашли стены дореволюционных построек.