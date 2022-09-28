Стены здания нашли возле территории кинотеатра «Звездный» (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Кургане возле территории, где находился снесенный кинотеатр «Звездный», во время строительных работ нашли стены зданий дореволюционной постройки. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Культурное наследие Курганской области», эти здания, вероятно, были связаны с деятельностью купцов Смолиных.

«Во время проведения строительных работ по улице Урицкого (за снесенным зданием кинотеатра „Звездный“) были обнаружены кирпичные стены зданий дореволюционной постройки, уходящие в глубину почти на 2 метра. <…> Скорее всего, те стены, которые мы видим на фото, связаны с деятельностью курганских купцов Смолиных», — указано в группе.

По данным представителей группы, в первой половине XIX века на том месте были казенный винный погреб и караульная изба, а в 1866 году их вместе с усадьбой и землей покупает купец первой гильдии Дмитрий Смолин, после чего строит там жилой дом. В 1876 году он купил соседнюю усадьбу купца Ивана Бронникова, а в 1902 году все это имущество достается предпринимателю Федору Смолину.

В группе «Культурное наследие Курганской области», за которую отвечают местные историки, отметили, что культурный слой Кургана замыкается между улицами Климова и Горького от Красина до Савельева, поэтому археологические работы за территорией «Звездного» нельзя провести. По их мнению, отказ от изучения таких объектов «приводит к утрате очередной частички истории нашего города».

Ранее источник URA.RU, приближенный к агентствам недвижимости, сообщил, что на месте снесенного кинотеатра планируют построить многоэтажку. В свердловской компании ООО «Брусника» подтвердили URA.RU, что планируют на этом месте строить объект, но не уточнили какой.

Археологические работы здесь не проводят, так как эта территория не относится к культурному слою Кургана Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Культурное наследие Курганской области»

Здания от которых остались стены, вероятно связаны с деятельностью купцов Смолиных Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Культурное наследие Курганской области»