Компания бывшего тюменского депутата Круковского построит высотку на месте кинотеатра в Кургане

14 сентября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

ООО «Брусника» займется стройкой еще одного объекта в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительством многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане займется свердловская компания ООО «Брусника», которая не так давно зашла на курганский рынок. Компания принадлежит бывшему депутату Тюменской гордумы Алексею Круковскому. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к агентствам недвижимости. «О гостинице или торговом центре на месте бывшего кинотеатра „Звездный“ можно забыть. Свердловский застройщик ООО „Брусника“ построит на данной территории жилую высотку. Изначально компания получила от властей Кургана бесплатно земельный участок на Коли Мяготина, где они построили жилой комплекс. Им нужна была эта земля, чтобы заявить о себе в Кургане. На самом деле прицел у застройщика был на получение земли в центре города. Чтобы можно было строить еще более дорогое жилье», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось к застройщику за комментарием. В компании информацию о строительстве нового объекта подтвердили. «Да, мы намерены реализовать на этой площадке новый проект. Но до получения разрешения на строительство подробности раскрыть не можем», — ответили на запрос в пресс-службе ООО «Брусника». По данным Публичной кадастровой карты, площадь земельного участка составляет около 5000 квадратных метров. Территория находится в частной собственности. Кадастровая стоимость объекта более 22 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что застройщик из Екатеринбурга подарит квартиру-студию риелторам, если они смогут продать десять квартир в новом жилом комплексе по улице Мяготина. По данным компании ООО «Брусника», стоимость квартир в ЖК от 2,4 до 8,4 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительством многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане займется свердловская компания ООО «Брусника», которая не так давно зашла на курганский рынок. Компания принадлежит бывшему депутату Тюменской гордумы Алексею Круковскому. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к агентствам недвижимости. «О гостинице или торговом центре на месте бывшего кинотеатра „Звездный“ можно забыть. Свердловский застройщик ООО „Брусника“ построит на данной территории жилую высотку. Изначально компания получила от властей Кургана бесплатно земельный участок на Коли Мяготина, где они построили жилой комплекс. Им нужна была эта земля, чтобы заявить о себе в Кургане. На самом деле прицел у застройщика был на получение земли в центре города. Чтобы можно было строить еще более дорогое жилье», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось к застройщику за комментарием. В компании информацию о строительстве нового объекта подтвердили. «Да, мы намерены реализовать на этой площадке новый проект. Но до получения разрешения на строительство подробности раскрыть не можем», — ответили на запрос в пресс-службе ООО «Брусника». По данным Публичной кадастровой карты, площадь земельного участка составляет около 5000 квадратных метров. Территория находится в частной собственности. Кадастровая стоимость объекта более 22 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что застройщик из Екатеринбурга подарит квартиру-студию риелторам, если они смогут продать десять квартир в новом жилом комплексе по улице Мяготина. По данным компании ООО «Брусника», стоимость квартир в ЖК от 2,4 до 8,4 млн рублей.