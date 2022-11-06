Казаки из пяти регионов РФ подвели итоги деятельности Оренбургского казачьего войска в 2022 году Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

Казаки из пяти регионов РФ собрались в Екатеринбурге для подведения итогов деятельности Оренбургского казачьего войска в 2022 году, решения важных вопросов и утверждения планов на будущее. Всего на круге было около 250 участников из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.

«Основным в повестке был вопрос участия казаков в СВО на Украине. Всего с момента начала специальной военной операции в ней приняли участие около двух тысяч казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска из Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан. При этом 14 казаков Оренбургского казачьего войска за участие в СВО награждены государственными наградами», — сообщили в Оренбургском войсковом казачьем обществе.

Атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов отметил, что силами казаков доставляется материальная помощь на передний край. «Всего казаками войска, начиная с 24 февраля 2022 года, было собрано и отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи», — добавил атаман.

Кроме того, отличившиеся казаки были награждены за участие в спецоперации, сбор и сопровождение помощи и другие заслуги в 2022 году. Атаман войска отмечен медалью Всероссийского казачьего общества «За выдающийся вклад в развитие российского казачества».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге установили памятник оренбургским казакам. Мемориал был построен на пожертвования казаков.