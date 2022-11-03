В Екатеринбурге открыли памятник оренбургским казакам. Фото

04 ноября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Памятник оренбургским казакам первый в Екатеринбурге (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В День народного единства в Екатеринбурге установили памятник оренбургским казакам, павшим за веру и отечество. Монумент с изображением последнего атамана Оренбургского казачьего войска в царской России Александра Дутова установлен на территории штаба Оренбургского казачьего войска. «Установка памятника — дань уважения всего казачьего братства подвигу своих братьев-казаков, в том числе тем, кто погиб в ходе специальной военной операции. Это первый подобный памятник казакам, все эти годы казаки защищали Родину», — передает слова войскового атамана казачьего генерала Владимира Романова пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества. На открытии поклонного камня присутствовали представители Союза казачьей молодежи России, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, заместители войскового атамана и офицеры штаба. Мемориал был построен на пожертвования казаков, без привлечения государственных и муниципальных средств. Ранее URA.RU сообщало о казаках из Сухого Лога (Свердловская область), которые отправились добровольцами в зону проведения СВО. Добровольцы будут нести службу в казачьем подразделении «Ермак». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в помощи Донбассу и демилитаризации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В День народного единства в Екатеринбурге установили памятник оренбургским казакам, павшим за веру и отечество. Монумент с изображением последнего атамана Оренбургского казачьего войска в царской России Александра Дутова установлен на территории штаба Оренбургского казачьего войска. «Установка памятника — дань уважения всего казачьего братства подвигу своих братьев-казаков, в том числе тем, кто погиб в ходе специальной военной операции. Это первый подобный памятник казакам, все эти годы казаки защищали Родину», — передает слова войскового атамана казачьего генерала Владимира Романова пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества. На открытии поклонного камня присутствовали представители Союза казачьей молодежи России, Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, заместители войскового атамана и офицеры штаба. Мемориал был построен на пожертвования казаков, без привлечения государственных и муниципальных средств. Ранее URA.RU сообщало о казаках из Сухого Лога (Свердловская область), которые отправились добровольцами в зону проведения СВО. Добровольцы будут нести службу в казачьем подразделении «Ермак». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в помощи Донбассу и демилитаризации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.