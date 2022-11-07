ВСУ усилили обстрелы Запорожской области

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво
ВСУ атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили и усилили обстрелы Запорожской области. Вопреки информации в украинских СМИ атаки идут по мирной инфраструктуре. Об этом сообщает журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером.

«Город мирный. Живет своей жизнью. Люди выращивают овощи и продают, зарабатывая себе на жизнь. 12 тысяч населения. Единственный вред, который люди испытывают на себе — это ежедневный обстрел со стороны Украины, который не дает этому городу нормально и мирно жить», — рассказывает замглавы.

Также корреспондент URA.RU передает информацию об объектах атак ВСУ за 2 месяца. Среди них: музеи, детские сады, зернохранилища, дома культуры, жилые дома, дома детского творчества.

Ранее в СМИ сообщалось о планах Украины ударить по Запорожью с той целью, чтобы «показать красивую картинку» США. А до этого ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили и усилили обстрелы Запорожской области. Вопреки информации в украинских СМИ атаки идут по мирной инфраструктуре. Об этом сообщает журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером. «Город мирный. Живет своей жизнью. Люди выращивают овощи и продают, зарабатывая себе на жизнь. 12 тысяч населения. Единственный вред, который люди испытывают на себе — это ежедневный обстрел со стороны Украины, который не дает этому городу нормально и мирно жить», — рассказывает замглавы. Также корреспондент URA.RU передает информацию об объектах атак ВСУ за 2 месяца. Среди них: музеи, детские сады, зернохранилища, дома культуры, жилые дома, дома детского творчества. Ранее в СМИ сообщалось о планах Украины ударить по Запорожью с той целью, чтобы «показать красивую картинку» США. А до этого ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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