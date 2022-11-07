ВСУ усилили обстрелы Запорожской области

07 ноября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

ВСУ атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили и усилили обстрелы Запорожской области. Вопреки информации в украинских СМИ атаки идут по мирной инфраструктуре. Об этом сообщает журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером. «Город мирный. Живет своей жизнью. Люди выращивают овощи и продают, зарабатывая себе на жизнь. 12 тысяч населения. Единственный вред, который люди испытывают на себе — это ежедневный обстрел со стороны Украины, который не дает этому городу нормально и мирно жить», — рассказывает замглавы. Также корреспондент URA.RU передает информацию об объектах атак ВСУ за 2 месяца. Среди них: музеи, детские сады, зернохранилища, дома культуры, жилые дома, дома детского творчества. Ранее в СМИ сообщалось о планах Украины ударить по Запорожью с той целью, чтобы «показать красивую картинку» США. А до этого ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили и усилили обстрелы Запорожской области. Вопреки информации в украинских СМИ атаки идут по мирной инфраструктуре. Об этом сообщает журналист URA.RU после разговора с заместителем главы ВГА Каменки-Днепровской Александром Реймером. «Город мирный. Живет своей жизнью. Люди выращивают овощи и продают, зарабатывая себе на жизнь. 12 тысяч населения. Единственный вред, который люди испытывают на себе — это ежедневный обстрел со стороны Украины, который не дает этому городу нормально и мирно жить», — рассказывает замглавы. Также корреспондент URA.RU передает информацию об объектах атак ВСУ за 2 месяца. Среди них: музеи, детские сады, зернохранилища, дома культуры, жилые дома, дома детского творчества. Ранее в СМИ сообщалось о планах Украины ударить по Запорожью с той целью, чтобы «показать красивую картинку» США. А до этого ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС.