На стройке самой большой школы в Кургане увеличили количество рабочих

07 ноября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

В 12-м микрорайоне Кургана строят школу на 1500 мест (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Кургане на стройплощадке школы в Заозерном увеличили количество рабочих-бетонщиков. Об этом доложил директор МКУ «Управление капитального строительства» Игорь Минин на совещании у главы города Елены Ситниковой, сообщает пресс-служба мэрии. «На контроле департамента архитектуры, строительства и земельных отношений и муниципального казенного учреждения „Управление капитального строительства“ остается строительство школы в Заозерном микрорайоне на 1500 мест. По информации директора МКУ „УКС“ Игоря Минина, подрядчик увеличил количество бетонщиков на объекте», — сообщает пресс-служба мэрии. Ранее URA.RU писало, что на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Кургана направят дополнительные деньги из федерального и областного бюджетов. Общая сумма затрат на школу составит более 176,5 млн рублей. Ранее региональные власти назвали проект самой большой школой Кургана: это будет четырехэтажное здание (плюс один подземный этаж) общей площадью более 23 тысяч кв. метров. Генподрядчиком строительства школы является АО «Авиапромстрой» (г. Москва).

В Кургане на стройплощадке школы в Заозерном увеличили количество рабочих-бетонщиков. Об этом доложил директор МКУ «Управление капитального строительства» Игорь Минин на совещании у главы города Елены Ситниковой, сообщает пресс-служба мэрии. «На контроле департамента архитектуры, строительства и земельных отношений и муниципального казенного учреждения „Управление капитального строительства“ остается строительство школы в Заозерном микрорайоне на 1500 мест. По информации директора МКУ „УКС“ Игоря Минина, подрядчик увеличил количество бетонщиков на объекте», — сообщает пресс-служба мэрии. Ранее URA.RU писало, что на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Кургана направят дополнительные деньги из федерального и областного бюджетов. Общая сумма затрат на школу составит более 176,5 млн рублей. Ранее региональные власти назвали проект самой большой школой Кургана: это будет четырехэтажное здание (плюс один подземный этаж) общей площадью более 23 тысяч кв. метров. Генподрядчиком строительства школы является АО «Авиапромстрой» (г. Москва).