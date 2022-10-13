13 октября 2022

На строительство самой большой школы в Кургане направят дополнительные миллионы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки. Курган, школа, стройка, заозерный
На новую курганскую школу направят более 176,5 млн рублей Фото:

В Кургане на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне направят дополнительные деньги из федерального и областного бюджетов. Общая сумма финансирования составит более 176,5 млн рублей. Соответсвующее постановление, подписанное губернатором региона Вадимом Шумковым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наименование муниципального образования Курганской области — город Курган. Наименование объекта — общеобразовательная школа на 1500 мест, 12 микрорайон. Всего — 176 515 860 рублей. Субсидии из федерального бюджета — 174 750 700 рублей, средства областного бюджета — 1 765 160 рублей», — указано в приложении к документу. В тексте документа указано, субсидию местным бюджетам распределяют на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Департаменту финансов поручено внести изменения в закон об областном бюджете на этот год. Контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Курганская область получит дополнительные деньги на выкуп и завершение строительства школ и детских садов. Из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей на выкуп и оснащение кетовской школы. В начале 2021 года о строительстве школы, которая по сообщению властей, станет самой большой в городе, курганские чиновники докладывали полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву.

Курган получит дополнительные деньги на строительство школы в Заозерном
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В Кургане на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне направят дополнительные деньги из федерального и областного бюджетов. Общая сумма финансирования составит более 176,5 млн рублей. Соответсвующее постановление, подписанное губернатором региона Вадимом Шумковым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Наименование муниципального образования Курганской области — город Курган. Наименование объекта — общеобразовательная школа на 1500 мест, 12 микрорайон. Всего — 176 515 860 рублей. Субсидии из федерального бюджета — 174 750 700 рублей, средства областного бюджета — 1 765 160 рублей», — указано в приложении к документу. В тексте документа указано, субсидию местным бюджетам распределяют на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Департаменту финансов поручено внести изменения в закон об областном бюджете на этот год. Контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора Курганской области. Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Курганская область получит дополнительные деньги на выкуп и завершение строительства школ и детских садов. Из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей на выкуп и оснащение кетовской школы. В начале 2021 года о строительстве школы, которая по сообщению властей, станет самой большой в городе, курганские чиновники докладывали полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву.
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