The Daily Beast: администрация Зеленского готовит план по захвату Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский готовит план по захвату Крыма. Об этом заявила представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
«Генерал Буданов упомянул, что мы можем захватить территорию Крыма в конце весны 2023 года или летом», — передает The Daily Beast слова Ташевой. Она подчеркнула, что это может произойти намного раньше.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ. В Вашингтоне считают, что Украина, пытаясь вернуть Крым себе, может лишиться поддержки США и Европы, которые могут просто-напросто не захотеть поощрять столь масштабные действия.
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Президент Украины Владимир Зеленский готовит план по захвату Крыма. Об этом заявила представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева. «Генерал Буданов упомянул, что мы можем захватить территорию Крыма в конце весны 2023 года или летом», — передает The Daily Beast слова Ташевой. Она подчеркнула, что это может произойти намного раньше. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ. В Вашингтоне считают, что Украина, пытаясь вернуть Крым себе, может лишиться поддержки США и Европы, которые могут просто-напросто не захотеть поощрять столь масштабные действия.