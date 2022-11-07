В ООН продолжат помогать Украине

ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. Об этом на брифинге заявила представитель офиса генсекретаря всемирной организации Стефани Трембле.
«ООН по-прежнему делает все возможное для того, чтобы <…> помочь как можно больше в плане гуманитарного содействия», — цитирует Стефани Трембле ТАСС. Она отмечает, что в ОНН очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. На данный момент США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех.
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ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. Об этом на брифинге заявила представитель офиса генсекретаря всемирной организации Стефани Трембле. «ООН по-прежнему делает все возможное для того, чтобы <…> помочь как можно больше в плане гуманитарного содействия», — цитирует Стефани Трембле ТАСС. Она отмечает, что в ОНН очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. На данный момент США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех.