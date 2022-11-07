ТАСС: жители Херсона пытаются самостоятельно эвакуироваться из города

08 ноября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Многим из них помогают волонтеры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсона пытаются эвакуироваться из города самостоятельно, многим из них, особенно маломобильным гражданам, помогают волонтеры. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Пенсионер Алексей Владимирович рассказал, что решил сам выбраться из города после многочисленных обстрелов ВСУ, а также терактов украинских диверсантов, оставивших столицу области и несколько населенных пунктов без воды и электричества. Он отметил, что некоторые пенсионеры, несмотря на уговоры местных властей, все же решили не покидать опасную зону, так как прожили на этой земле на протяжении долгих лет. Отмечается, что большинство людей все же уезжают из города. «Когда мы были на границе, подошли волонтеры и предложили нам покушать — кофе, чай, бутерброды, гречку с тушенкой и запеканку по кусочку. На железнодорожном вокзале в Джанкое нам дали симки», — рассказала жительница Малокаховки, переезжающая в Туапсе. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин утвердил закон о принятии в состав РФ новых регионов, после чего 30 сентября подписали соответствующие договоры. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов доложил, что на 6 ноября на безопасную территорию еще не эвакуировались порядка 100 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Херсона пытаются эвакуироваться из города самостоятельно, многим из них, особенно маломобильным гражданам, помогают волонтеры. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Пенсионер Алексей Владимирович рассказал, что решил сам выбраться из города после многочисленных обстрелов ВСУ, а также терактов украинских диверсантов, оставивших столицу области и несколько населенных пунктов без воды и электричества. Он отметил, что некоторые пенсионеры, несмотря на уговоры местных властей, все же решили не покидать опасную зону, так как прожили на этой земле на протяжении долгих лет. Отмечается, что большинство людей все же уезжают из города. «Когда мы были на границе, подошли волонтеры и предложили нам покушать — кофе, чай, бутерброды, гречку с тушенкой и запеканку по кусочку. На железнодорожном вокзале в Джанкое нам дали симки», — рассказала жительница Малокаховки, переезжающая в Туапсе. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин утвердил закон о принятии в состав РФ новых регионов, после чего 30 сентября подписали соответствующие договоры. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов доложил, что на 6 ноября на безопасную территорию еще не эвакуировались порядка 100 тысяч человек.