В Перми не нашли перевозчиков на автобусные маршруты

08 ноября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Аукционы не состоялись из-за отсутствия интересантов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми закончился конкурс на пятилетнее обслуживание автобусных маршрутов. Из 22 аукционов состоялись 8. Таким образом, на большую часть разыгранных лотов перевозчики не нашлись, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «В отсутствие конкуренции 3 лота получило МУП „Пермгорэлектротранс“. Еще 5 достались ООО „Дизель“ пермского депутата Эдуарда Мирзамухаметова. Остальные участники рынка не смогли принять участие в торгах из-за отсутствия определенного федеральным законодательством опыта исполнения муниципальных контрактов и экономически невыгодных условий», — передает издание. «Пермгорэлектротранс» получил маршруты №8, 30, 62 и 63. По данным «Ъ-Прикамье», учреждение планирует использовать на этих линиях 60 новых автобусов, которые закупили по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Перевозчик «Дизель» выиграл маршруты №7, 12, 39, 41, 54 и 58. В Перми он сейчас обслуживает около двадцати автобусных направлений. Аукционы на заключение пятилетних контрактов администрация Перми объявила этой осенью. На торги выставили 22 лота (более 30 маршрутов). Их начальная стоимость составляла в среднем от 200 млн до 800 млн рублей. Участвовать в торгах могли перевозчики, чьи автобусы не старше 2019 года. Кроме того, в салонах должны быть кондиционеры, медиапанели и видеонаблюдение. В городском департаменте транспорта прокомментировали, что часть перевозчиков не участвовала в конкурсе, потому что не имеет нужный опыт исполнения контрактов.

В Перми закончился конкурс на пятилетнее обслуживание автобусных маршрутов. Из 22 аукционов состоялись 8. Таким образом, на большую часть разыгранных лотов перевозчики не нашлись, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «В отсутствие конкуренции 3 лота получило МУП „Пермгорэлектротранс“. Еще 5 достались ООО „Дизель“ пермского депутата Эдуарда Мирзамухаметова. Остальные участники рынка не смогли принять участие в торгах из-за отсутствия определенного федеральным законодательством опыта исполнения муниципальных контрактов и экономически невыгодных условий», — передает издание. «Пермгорэлектротранс» получил маршруты №8, 30, 62 и 63. По данным «Ъ-Прикамье», учреждение планирует использовать на этих линиях 60 новых автобусов, которые закупили по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Перевозчик «Дизель» выиграл маршруты №7, 12, 39, 41, 54 и 58. В Перми он сейчас обслуживает около двадцати автобусных направлений. Аукционы на заключение пятилетних контрактов администрация Перми объявила этой осенью. На торги выставили 22 лота (более 30 маршрутов). Их начальная стоимость составляла в среднем от 200 млн до 800 млн рублей. Участвовать в торгах могли перевозчики, чьи автобусы не старше 2019 года. Кроме того, в салонах должны быть кондиционеры, медиапанели и видеонаблюдение. В городском департаменте транспорта прокомментировали, что часть перевозчиков не участвовала в конкурсе, потому что не имеет нужный опыт исполнения контрактов.