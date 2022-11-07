Женщины из Совета ветеранов поселка «2 участок» Копейска Челябинской области вручную связали более 80 пар шерстяных носков для военнослужащих. Об этом написала на своей странице в соцсети активистка Наталья Брынских.
«Наши ветераны и жители поселка „2 участок“ присоединились к акции „Тепло из дома“. Они вяжут шерстяные вещи. Тепло своей души вкладывают в каждое свое изделие», — рассказала Брынских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жительница Копейска добавила, что шерстяную пряжу женщины приобретают за счет добровольных пожертвований и на личные сбережения. Связано уже свыше 80 пар носков.
«Когда работают, не молчат — поют, шутят! Признаются, что так легче жить. За спицами жены, бабушки и матери проводят каждый день по три-четыре часа, но руки, говорят, не устают, потому что мысли о благом», — уточнила волонтер.
Носки вошли в состав сборного груза, который подготовили жители поселка и ученики местной школы №43 для военнослужащих из челябинского ОМОНа. В посылки вошли медикаменты, перевязочный материал, теплое белье, связанные носки, продукты, газовые плитки и баллончики.
Активисты продолжают держать обратную связь с военнослужащими и направляют им посылки с нужными предметами. Так, жители Златоуста собрали и отправили более 800 кг груза с теплыми вещами и лекарствами в далекий и сложный район фронта «Сватово».
Женщины из Совета ветеранов поселка «2 участок» Копейска Челябинской области вручную связали более 80 пар шерстяных носков для военнослужащих. Об этом написала на своей странице в соцсети активистка Наталья Брынских. «Наши ветераны и жители поселка „2 участок“ присоединились к акции „Тепло из дома“. Они вяжут шерстяные вещи. Тепло своей души вкладывают в каждое свое изделие», — рассказала Брынских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Копейска добавила, что шерстяную пряжу женщины приобретают за счет добровольных пожертвований и на личные сбережения. Связано уже свыше 80 пар носков. «Когда работают, не молчат — поют, шутят! Признаются, что так легче жить. За спицами жены, бабушки и матери проводят каждый день по три-четыре часа, но руки, говорят, не устают, потому что мысли о благом», — уточнила волонтер. Носки вошли в состав сборного груза, который подготовили жители поселка и ученики местной школы №43 для военнослужащих из челябинского ОМОНа. В посылки вошли медикаменты, перевязочный материал, теплое белье, связанные носки, продукты, газовые плитки и баллончики. Активисты продолжают держать обратную связь с военнослужащими и направляют им посылки с нужными предметами. Так, жители Златоуста собрали и отправили более 800 кг груза с теплыми вещами и лекарствами в далекий и сложный район фронта «Сватово».