07 ноября 2022

Жители Златоуста отправили большую посылку в сложный район фронта

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Челябинские бойцы получат более 800 кг груза Фото:
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Жители Златоуста Челябинской области собрали и отправили более 800 кг груза с теплыми вещами и лекарствами в далекий и сложный район фронта «Сватово». Там находятся 68 человек из нашего региона, сообщили организаторы доставки в соцсетях.

«В срочном порядке из Златоуста на фронт выехала гуманитарная помощь пацанам на очень далекое и сложное направление „Сватово“. Солдаты готовы выехать в сторону Белгородской области и принять гуманитарную помощь», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов, была поставлена задача обеспечить 68 человек из Челябинской области. Бойцы рассказали, что до них очень редко доходит гуманитарная помощь.

Активисты оперативно собрали и отправили 815 кг теплых вещей и лекарств. Организаторы уточнили, что намерены собрать второй груз, который отправят в том же направлении.

Волонтеры продолжают держать обратную связь с военнослужащими и направляют им посылки с нужными вещами.Так, активисты из Миасса назвали нижнее белье одним из самых востребованных предметов гардероба на фронте.

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Жители Златоуста Челябинской области собрали и отправили более 800 кг груза с теплыми вещами и лекарствами в далекий и сложный район фронта «Сватово». Там находятся 68 человек из нашего региона, сообщили организаторы доставки в соцсетях. «В срочном порядке из Златоуста на фронт выехала гуманитарная помощь пацанам на очень далекое и сложное направление „Сватово“. Солдаты готовы выехать в сторону Белгородской области и принять гуманитарную помощь», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, была поставлена задача обеспечить 68 человек из Челябинской области. Бойцы рассказали, что до них очень редко доходит гуманитарная помощь. Активисты оперативно собрали и отправили 815 кг теплых вещей и лекарств. Организаторы уточнили, что намерены собрать второй груз, который отправят в том же направлении. Волонтеры продолжают держать обратную связь с военнослужащими и направляют им посылки с нужными вещами.Так, активисты из Миасса назвали нижнее белье одним из самых востребованных предметов гардероба на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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