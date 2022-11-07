Курганцы пожаловались на оздоровительный центр

08 ноября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Пользователи сообщают, что за обычные услуги в оздоровительном центре с пенсионеров берут десятки тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана подозревают оздоровительный центр «Авиценна» в том, что якобы учреждение вводит в заблуждение пенсионеров, подписывая с ними договор на оказание услуг на крупную сумму. О методах работы центра высказались в паблике «Инцидент Курган» несколько пользователей соцсети «ВКонтакте». «В Кургане по адресу 4-я Больничная, 10 находится оздоровительный центр „Авиценна“, который предлагает услуги медпомощи. На самом деле они ловят пожилых людей прямо у поликлиник, обещают бесплатное обследование, а потом, введя в заблуждение, подписывают договор на оздоровительные услуги, у моей подруги мама подписала на 150 тысяч рублей. За эти деньги ей должны сделать массаж на массажере для ног, парафин на руки, провести занятие на велотренажере», — написала в паблике Ольга Бессонова. Пользователь соцсети указала, что свои деньги женщина обратно забрать не может, хотя по факту услуги не оказаны и, более того, подписано соглашение о расторжении договора. Другой участник группы, Альберт, ответил, что старики не понимают, что им вручают у входа в поликлиники. «Моя тоже хотела к ним сходить, надо объяснять старикам, что возле поликлиники — это не тоже самое, что в ней», — оставил комментарий пользователь. URA.RU направило запрос в УМВД России по Курганской области, зарегистрированы ли обращения от граждан в адрес этого медицинского центра. Ответ на момент публикации не поступил.

Жители Кургана подозревают оздоровительный центр «Авиценна» в том, что якобы учреждение вводит в заблуждение пенсионеров, подписывая с ними договор на оказание услуг на крупную сумму. О методах работы центра высказались в паблике «Инцидент Курган» несколько пользователей соцсети «ВКонтакте». «В Кургане по адресу 4-я Больничная, 10 находится оздоровительный центр „Авиценна“, который предлагает услуги медпомощи. На самом деле они ловят пожилых людей прямо у поликлиник, обещают бесплатное обследование, а потом, введя в заблуждение, подписывают договор на оздоровительные услуги, у моей подруги мама подписала на 150 тысяч рублей. За эти деньги ей должны сделать массаж на массажере для ног, парафин на руки, провести занятие на велотренажере», — написала в паблике Ольга Бессонова. Пользователь соцсети указала, что свои деньги женщина обратно забрать не может, хотя по факту услуги не оказаны и, более того, подписано соглашение о расторжении договора. Другой участник группы, Альберт, ответил, что старики не понимают, что им вручают у входа в поликлиники. «Моя тоже хотела к ним сходить, надо объяснять старикам, что возле поликлиники — это не тоже самое, что в ней», — оставил комментарий пользователь. URA.RU направило запрос в УМВД России по Курганской области, зарегистрированы ли обращения от граждан в адрес этого медицинского центра. Ответ на момент публикации не поступил.