Bloomberg: Еврокомиссия передаст Украине 18 миллиардов евро

08 ноября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

ЕС передаст финансовую помощь Украине на реконструкцию страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еврокомиссия передаст Украине 18 миллиардов евро в качестве помощи по восстановлению страны. Об этом пишет Bloomberg. «План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году. Также средства пойдут на подготовку почвы для усилий по реконструкции Украины», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники. Евросоюз окажет более «предсказуемую» поддержку Киеву после критики со стороны США и Украины из-за задержек помощи. Предоставление финансовой помощи со стороны ЕС требует от Украины выполнения ряда правил. В частности, соблюдать условия в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. То же самое Киеву следует делать для того, чтобы его приняли в Евросоюз. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.

Еврокомиссия передаст Украине 18 миллиардов евро в качестве помощи по восстановлению страны. Об этом пишет Bloomberg. «План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году. Также средства пойдут на подготовку почвы для усилий по реконструкции Украины», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники. Евросоюз окажет более «предсказуемую» поддержку Киеву после критики со стороны США и Украины из-за задержек помощи. Предоставление финансовой помощи со стороны ЕС требует от Украины выполнения ряда правил. В частности, соблюдать условия в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. То же самое Киеву следует делать для того, чтобы его приняли в Евросоюз. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.