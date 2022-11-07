07 ноября 2022
06 ноября 2022

В турфирме назвали самые популярные у тюменцев страны для отдыха

Тюменцы предпочитают на новогодние каникулы полететь в Турцию, ОАЭ и Мальдивы
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Наиболее актуальным направлением назвали ОАЭ, где сейчас сезон Фото:

Одними из самых популярных зарубежных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказала генеральный директор «ИрэнТур» Ирина Милентьева. При этом она уточнила, что в конце года турпоток гораздо слабее, чем летом.

«На ближайшие даты, до декабря, популярны ОАЭ — там сейчас сезон, Турция — еще можно купаться, и Мальдивы. Последний вариант вне конкуренции, многие отели дают спеццены на проживание, авиабилеты вполне бюджетные: неделя отдыха на двоих может обойтись в 200 тысяч рублей», — передают слова Милентьевой РБК «Тюмень».

Она дополнила, что конец года не является актуальным временем года для зарубежного отпуска. «На каникулах и в новогодние праздники из страны выезжает не более 20% от всего турпотока», — рассказала женщина. При этом путешествия из Тюмени осложняет отсутствие прямых рейсов в некоторые страны. Так, для того чтобы улететь в Египет, придется доехать сначала до Екатеринбурга, а для отдыха на Кубе придется добираться сначала до Москвы.

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Одними из самых популярных зарубежных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом рассказала генеральный директор «ИрэнТур» Ирина Милентьева. При этом она уточнила, что в конце года турпоток гораздо слабее, чем летом. «На ближайшие даты, до декабря, популярны ОАЭ — там сейчас сезон, Турция — еще можно купаться, и Мальдивы. Последний вариант вне конкуренции, многие отели дают спеццены на проживание, авиабилеты вполне бюджетные: неделя отдыха на двоих может обойтись в 200 тысяч рублей», — передают слова Милентьевой РБК «Тюмень». Она дополнила, что конец года не является актуальным временем года для зарубежного отпуска. «На каникулах и в новогодние праздники из страны выезжает не более 20% от всего турпотока», — рассказала женщина. При этом путешествия из Тюмени осложняет отсутствие прямых рейсов в некоторые страны. Так, для того чтобы улететь в Египет, придется доехать сначала до Екатеринбурга, а для отдыха на Кубе придется добираться сначала до Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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