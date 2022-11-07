Мать из ЯНАО борется за отсрочку для мобилизованного сына — студента

В ЯНАО мобилизовали студента очно-заочной формы обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из ЯНАО студент очно-заочной формы обучения находится на учебном полигоне ТВВИКУ в Тюмени незаконно. Об этом URA.RU рассказала мать мобилизованного, Ольга Жукова.

«Мой сын студент очно-заочной формы обучения, по закону у него должна быть отсрочка, я писала заявление в генпрокуратуру. Заявление перенаправили в прокуратуру Муравленко. По результату проверки сказали, что у него должна быть отсрочка. Но в ТВВИКУ меня не принимают, я не могу туда попасть. Кто будет решать этот вопрос, я не понимаю, в администрации сказали, что это не в их компетенции», — рассказала Ольга.

В ответе прокуратуры было отмечено, что в целях предоставления отсрочки от военной службы главе администрации города Муравленко будет направлена соответствующая информация. «В связи с тем, что Жуков Е.В. на момент мобилизации не являлся студентом, призывная комиссия по мобилизации города в настоящее время не вправе предоставить ему отсрочку», — ответили URA.RU в пресс-службе администрации.

Агентство обратилось за комментарием в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. «Заявителю необходимо подготовить обращение на имя председателя призывной комиссии по мобилизации обязательно с приложением документов, подтверждающих право на отсрочку. И направить через интернет-приемную в Правительство округа», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО аннулировали две повестки о частичной мобилизации. Со сборного пункта в Тюмени вернули двух многодетных отцов.