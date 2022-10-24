В ЯНАО из Тюмени вернули многодетных мобилизованных отцов

Ошибочно мобилизованные многодетные отцы из ЯНАО вернутся домой
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Два многодетных отца вернуться домой со сборного пункта в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Со сборного пункта в Тюмени домой вернули двух многодетных отцов из Ноябрьска (ЯНАО), которых мобилизовали до распоряжения об отсрочке. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«На Ямале аннулировали еще две повестки о частичной мобилизации. Со сборного пункта в Тюмени вернули двоих мужчин из Ноябрьска. Оба — многодетные отцы. Были призваны до момента, когда начало действовать распоряжение об отсрочке для тех, у кого трое детей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетный отец из Нового Уренгоя поехал добровольцем участвовать в спецоперации. От частичной мобилизации, которую в России ввели 21 сентября, освобождаются мужчины, имеющие трех и более детей.

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Со сборного пункта в Тюмени домой вернули двух многодетных отцов из Ноябрьска (ЯНАО), которых мобилизовали до распоряжения об отсрочке. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «На Ямале аннулировали еще две повестки о частичной мобилизации. Со сборного пункта в Тюмени вернули двоих мужчин из Ноябрьска. Оба — многодетные отцы. Были призваны до момента, когда начало действовать распоряжение об отсрочке для тех, у кого трое детей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что многодетный отец из Нового Уренгоя поехал добровольцем участвовать в спецоперации. От частичной мобилизации, которую в России ввели 21 сентября, освобождаются мужчины, имеющие трех и более детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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