В ЯНАО из Тюмени вернули многодетных мобилизованных отцов

Два многодетных отца вернуться домой со сборного пункта в Тюмени
новость из сюжетаМобилизация в России
Со сборного пункта в Тюмени домой вернули двух многодетных отцов из Ноябрьска (ЯНАО), которых мобилизовали до распоряжения об отсрочке. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«На Ямале аннулировали еще две повестки о частичной мобилизации. Со сборного пункта в Тюмени вернули двоих мужчин из Ноябрьска. Оба — многодетные отцы. Были призваны до момента, когда начало действовать распоряжение об отсрочке для тех, у кого трое детей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что многодетный отец из Нового Уренгоя поехал добровольцем участвовать в спецоперации. От частичной мобилизации, которую в России ввели 21 сентября, освобождаются мужчины, имеющие трех и более детей.
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