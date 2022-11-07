Челябинский депутат Госдумы предложил закон о повышении зарплаты на военных заводах

Доходы работников ОПК будут выше региональных зарплат на 10% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов в условиях проведения СВО предложил повысить зарплаты работникам оборонно-промышленных предприятий (ОПК). Об этом 8 ноября заявил сам Павлов.

«В целях бесперебойной работы предприятий ОПК в условиях СВО, вместе с коллегами из комитета по промышленности и торговле разработали и внесли в Госдуму новые законопроекты. Зарплаты работников ОПК гарантировано будут выше средних по регионам их присутствия — не менее, чем на 10%», — написал Павлов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что согласно законопроекту, исполняющие гособоронзаказ предприятия получат право в период СВО использовать единый отдельный счет для расчетов по всем госконтрактам. Создается правовая база для передачи предприятиям ОПК активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства или в процедуре банкротства.

Минпромторг России также наделяется правом осуществлять централизованные оптовые поставки промышленной продукции отечественного производства в рамках госзакупок. Этот законопроект уже одобрен профильным комитетом Госдумы и рекомендован к принятию в первом чтении сегодня, рассказал Павлов.